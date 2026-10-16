Το «αντίο» του Αλέξη Τσίπρα στον Γιώργο Βαρδινογιάννη: «Ωραίος, μάγκας, αυθεντικός Παναθηναϊκός, ανεξίτηλο το στίγμα του»

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Με μια συλλυπητήρια ανάρτηση αποχαιρέτησε τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, που έφυγε από τη ζωή στα 90 του χρόνια, ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας.

«Με θλίψη αποχαιρετώ τον Γιώργο Βαρδινογιάννη, έναν άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο στίγμα στην επιχειρηματικότητα και τη ναυτιλία, μα κυρίως στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Τον άνθρωπο που οδήγησε την αγαπημένη μας ομάδα σε 6 Πρωταθλήματα, 9 Κύπελλα, 3 Σούπερ Καπ και 2 ημιτελικούς πρωταθλητριών Ευρώπης.

Ωραίος, μάγκας, αυθεντικός Παναθηναϊκός.

Καλό ταξίδι Καπετάνιε !» έγραψε στα social media ο πρώην πρωθυπουργός, δηλωμένος Παναθηναϊκός με συχνή παρουσία στο γήπεδο για τα παιχνίδια των πρασίνων.

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