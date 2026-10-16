Παύλος Μαρινάκης: «Ναι» σε νέα μέτρα στήριξης αν δοθεί το πράσινο φως από ΕΕ – Τι είπε για GSI, Γκιλφόιλ Κάθετο Διάδρομο και αυτοδυναμία

Takeaways by to pontiki AI Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόσθετα μέτρα στήριξης των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση, εφόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση εγκρίνει το αίτημα της Ελλάδας για δημοσιονομική ευελιξία.

Οι τουρκικές ενέργειες δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον σχεδιασμό για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, ενώ η διαδικασία αδειοδότησης για την επανέναρξη των εργασιών έχει ήδη ξεκινήσει από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

Η κυβέρνηση διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα περί απειλών προς μέλη της, σχετικά με την απελθούσα πρέσβη των ΗΠΑ, και τόνισε ότι δεν σχολιάζει φήμες που δεν αφορούν την επίσημη στάση της χώρας.

Σχετικά με το πολιτικό σκηνικό, ο κ.

Μαρινάκης επανέλαβε ότι ο στρατηγικός στόχος της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές παραμένει η αυτοδυναμία, αποκλείοντας το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ.

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Ανοιχτό άφησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης το ενδεχόμενο πρόσθετων μέτρων στήριξης των πολιτών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, εφόσον η Ελλάδα εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση τη δημοσιονομική ευελιξία που έχει ζητήσει ο πρωθυπουργός. Παράλληλα, διαμήνυσε ότι οι τουρκικές ενέργειες δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον σχεδιασμό για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου, ενώ αναφέρθηκε στα δημοσιεύματα για την απελθούσα πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκιλφόιλ και επανέλαβε ότι στρατηγικός στόχος της ΝΔ στις επόμενες εκλογές παραμένει η αυτοδυναμία.

Μιλώντας στο Mega News Radio, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος χαρακτήρισε «σημαντικό πρώτο βήμα» την αναφορά στα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής του αιτήματος που είχε διατυπώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, ώστε τα κράτη-μέλη να μπορούν να λαμβάνουν έκτακτα μέτρα για την ενεργειακή κρίση, χωρίς αυτά να προσμετρώνται στις οροφές δαπανών.

Διευκρίνισε ότι η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι πλέον αναμένονται οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως είπε, η Αθήνα επιδιώκει να δοθεί στα κράτη η δυνατότητα να υπερβαίνουν εκτάκτως τις οροφές δαπανών προκειμένου να χρηματοδοτούν πρόσθετες παρεμβάσεις για τη στήριξη των πολιτών, πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί. Υπενθύμισε ότι το τελευταίο διάστημα έχουν διατεθεί εκτάκτως 850 εκατ. ευρώ, χαρακτηρίζοντας εύλογο το ελληνικό αίτημα και σημειώνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει συνολικά τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης.

Τα αυξημένα φορολογικά έσοδα

Αναφερόμενος στη συζήτηση για τα υψηλότερα φορολογικά έσοδα, ο κ. Μαρινάκης απέδωσε την αύξησή τους κυρίως στην ανάπτυξη της οικονομίας, στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.

Όπως ανέφερε, περίπου 600.000 άνθρωποι έχουν βρει εργασία τα τελευταία χρόνια και πλέον καταβάλλουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, αντί να λαμβάνουν επίδομα ανεργίας. Παράλληλα, σημείωσε ότι οι επενδύσεις έχουν αυξηθεί κατά 95% σε επτά χρόνια, ενώ αντίστοιχη δυναμική καταγράφεται στις εξαγωγές, συνδέοντας τις εξελίξεις αυτές με τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

Υποστήριξε, ακόμη, ότι η αύξηση των εσόδων δεν προήλθε από αύξηση των φορολογικών συντελεστών, καθώς, όπως είπε, αυτοί έχουν μειωθεί, αλλά από την ανάπτυξη και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε και στα περίπου 800 εκατ. ευρώ πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ, τα οποία απέδωσε στην άνοδο των τιμών και όχι σε αύξηση του συντελεστή. Σημείωσε ότι για το 2026 έχουν ήδη δοθεί 850 εκατ. ευρώ και προανήγγειλε ότι οι αποφάσεις για μέτρα στήριξης ενδέχεται να λαμβάνονται ανά δεκαπενθήμερο, ανάλογα με την εξέλιξη της κρίσης και τις ανάγκες που θα δημιουργούνται.

Υποστήριξε ότι, εφόσον συνεχιστούν οι παρεμβάσεις τους επόμενους μήνες, στους πολίτες θα επιστραφούν ποσά μεγαλύτερα από τα πρόσθετα έσοδα που προέρχονται από τον ΦΠΑ.

Νέα μέτρα εάν δοθεί το «πράσινο φως» από την Ευρώπη

Ως προς τις πρόσθετες παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να εξεταστούν εάν εγκριθεί η δημοσιονομική ευελιξία, ο κ. Μαρινάκης απέφυγε να προαναγγείλει συγκεκριμένα μέτρα, λέγοντας ότι βασικός γνώμονας θα είναι η στήριξη να φτάσει όσο το δυνατόν πιο άμεσα στους πολίτες.

Παρέπεμψε στα ήδη ανακοινωμένα μόνιμα και έκτακτα μέτρα, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις μειώσεις του φόρου εισοδήματος, στις πρόσθετες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά και νέους, στην επιστροφή ενοικίου, καθώς και στις παρεμβάσεις για το κόστος θέρμανσης.

Για το πετρέλαιο θέρμανσης ανέφερε ότι η συνολική παρέμβαση στην αντλία φτάνει τα 40 λεπτά, μαζί με τη συνεισφορά των διυλιστηρίων, ενώ το επίδομα θέρμανσης έχει αυξηθεί κατά 30%. «Επιπλέον αυτών των μέτρων, αν πάρουμε την έγκριση, θα εξετάσουμε επιπλέον παρεμβάσεις», ανέφερε.

Παράλληλα, απέρριψε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης για πρόσθετες δαπάνες χωρίς, όπως είπε, σαφή κοστολόγηση. Υποστήριξε ότι οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες θέτουν συγκεκριμένες οροφές δαπανών και ότι μέτρα τα οποία τις υπερβαίνουν θα πρέπει είτε να συνοδεύονται από ισοδύναμα έσοδα, είτε να προϋποθέτουν υπέρβαση των κανόνων.

Στο ίδιο πλαίσιο άσκησε κριτική τόσο στην ΕΛ.Α.Σ. όσο και στο ΠΑΣΟΚ για την κοστολόγηση των προτάσεών τους, υποστηρίζοντας ότι κατά τη συζήτηση των μέτρων της ΔΕΘ παρουσιάστηκαν διαφορετικοί υπολογισμοί από στελέχη των δύο κομμάτων.

Κόστος θέρμανσης και επίδομα

Εκτενή αναφορά έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο κόστος θέρμανσης, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να καθορίσει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αλλά κρίνεται από τις παρεμβάσεις που πραγματοποιεί για να περιορίσει τις επιπτώσεις τους στα νοικοκυριά.

Όπως είπε, το επίδομα θέρμανσης, το οποίο το 2019 κυμαινόταν από 80 έως 350 ευρώ, φτάνει πλέον από 130 έως και 1.560 ευρώ, μετά και την αύξηση κατά 30%. Ανέφερε, επίσης, ότι περισσότεροι από 1,2 εκατ. πολίτες λαμβάνουν το επίδομα και ότι τα εισοδηματικά κριτήρια έχουν διευρυνθεί σημαντικά.

Για ένα ζευγάρι με δύο παιδιά, όπως είπε, το εισοδηματικό όριο έχει αυξηθεί από τις 24.000 στις 34.000 ευρώ, ενώ για μονογονεϊκή οικογένεια από τις 22.000 στις 29.000 ευρώ. Σημείωσε ακόμη ότι στις επιδοτούμενες μορφές θέρμανσης έχει ενταχθεί και η ηλεκτρική ενέργεια.

Ως προς την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ανέφερε ότι η παρέμβαση οδηγεί σε μείωση περίπου 40 λεπτών στην αντλία, υπογραμμίζοντας πάντως ότι η διεθνής τιμή δεν καθορίζεται από την κυβέρνηση. Η αξιολόγηση μιας κυβέρνησης σε συνθήκες κρίσης, όπως είπε, γίνεται με βάση το πόσο αποτελεσματικά μπορεί να περιορίσει τις συνέπειές της για τους πολίτες.

Υποστήριξε, επίσης, ότι η δυνατότητα χρηματοδότησης των μέτρων συνδέεται με την αύξηση των δημόσιων εσόδων από την ανάπτυξη, την απασχόληση και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, αναφέροντας ότι τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί 83 μειώσεις φόρων.

GSI: «Οι τουρκικές ενέργειες δεν επηρεάζουν τον προγραμματισμό»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Μαρινάκης στην ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Κύπρου και στη διαδικασία αδειοδότησης για την επανέναρξη των εργασιών.

Ερωτηθείς για τις τουρκικές ενέργειες και τη NAVTEX, σημείωσε ότι δεν μπορεί να επιβεβαιώσει την ταύτιση που τέθηκε στην ερώτηση, ξεκαθάρισε, όμως, έπειτα από επικοινωνία που είχε με τα υπουργεία Εξωτερικών και Εθνικής ‘Αμυνας, ότι «οποιαδήποτε ενέργεια της Τουρκίας παραβιάζει το Διεθνές Δίκαιο, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να επηρεάσει τον προγραμματισμό της χώρας».

Επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία αδειοδότησης και έχει υποβληθεί το σχετικό αίτημα άδειας εργασιών. Όπως εξήγησε, το αίτημα θα εξεταστεί από τη διυπουργική επιτροπή μέσω της ΕΧΑΕΘ, που υπάγεται στο υπουργείο Εξωτερικών, ενώ προβλέπεται και διαδικασία από το Λιμενικό, λόγω της χρησιμοποίησης ξένου πλοίου.

Τόνισε ότι απαιτούνται άδειες μόνο από τις δύο αρμόδιες ελληνικές αρχές, απορρίπτοντας οποιαδήποτε συζήτηση περί αιτήματος άδειας από τρίτη χώρα.

«Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αιτήματος άδειας ή οτιδήποτε τέτοιο», είπε, προσθέτοντας ότι πρόκειται για έργο ενεργειακής διασύνδεσης και ότι η Ελλάδα θα πράξει «ό,τι προβλέπεται από το Διεθνές Δίκαιο και ό,τι γίνεται σε αντίστοιχες άλλες περιπτώσεις».

Γκιλφόιλ: Η κυβέρνηση δεν σχολιάζει δημοσιεύματα και φήμες

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ρωτήθηκε εκτενώς και για τα δημοσιεύματα που αφορούν την απελθούσα πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα Κίμπερλι Γκιλφόιλ και ειδικότερα για όσα έχουν γραφτεί σχετικά με φερόμενη απειλή προς την ελληνική κυβέρνηση και εμπλοκή της σε ενεργειακά ζητήματα.

Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι, μετά τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληροφοριών, απηύθυνε ερώτημα στον αρμόδιο υπουργό Σταύρο Παπασταύρου. Σύμφωνα με όσα είπε, τόσο ο κ. Παπασταύρου όσο και ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης τον ενημέρωσαν ότι δεν τέθηκε ζήτημα απειλής προς την ελληνική κυβέρνηση.

«Η Κυβέρνηση ή οποιοσδήποτε υπουργός της Κυβέρνησης δεν δέχτηκε καμία απειλή, ούτε θα μπορούσε να δεχθεί μία τέτοια απειλή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι, εάν υπήρχε τέτοιο ζήτημα, δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό. Για τις υπόλοιπες αναφορές των δημοσιευμάτων τόνισε ότι δεν πρόκειται για θέματα επί των οποίων οφείλει να τοποθετηθεί η ελληνική κυβέρνηση.

Ο Κάθετος Διάδρομος και οι σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ

Για τις αναφορές περί προνομιακών σχέσεων της κ. Γκιλφόιλ με επιχειρηματικά συμφέροντα που συνδέονται με τον Κάθετο Διάδρομο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε τη σύνδεση του έργου με τη θητεία της πρώην πρέσβη.

Όπως είπε, η φιλοσοφία των μεγάλων ενεργειακών έργων στην περιοχή είχε αρχίσει να διαμορφώνεται πολλά χρόνια νωρίτερα, ενώ οι διαδικασίες για τον Κάθετο Διάδρομο είχαν ξεκινήσει ήδη επί των ημερών του πρώην πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ και είχαν προχωρήσει σημαντικά πριν από την άφιξη της κ. Γκιλφόιλ στην Ελλάδα.

Υπενθύμισε, ακόμη, ότι για τη στρατηγική σημασία του Κάθετου Διαδρόμου έχουν τοποθετηθεί Αμερικανοί υπουργοί και συνέδεσε το έργο, μαζί με την παρουσία των Chevron και ExxonMobil, με την ενίσχυση της στρατηγικής ενεργειακής συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ.

Για το ενδεχόμενο δημοσιοποίησης ηχητικού υλικού που φέρεται να αφορά την πρώην πρέσβη, αρνήθηκε να τοποθετηθεί σε υποθετικό σενάριο, λέγοντας ότι θα πρέπει πρώτα να διαπιστωθεί εάν υπάρχει τέτοιο υλικό και τι αφορά. Επανέλαβε, επίσης, ότι ο διορισμός και η απομάκρυνση ενός πρέσβη αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα της κυβέρνησης της χώρας που εκπροσωπεί.

«Δεν είναι πολιτική χορηγία η κατάσταση στην αντιπολίτευση»

Αναφερόμενος στο πολιτικό σκηνικό και στις δημοσκοπήσεις, ο κ. Μαρινάκης απέρριψε την άποψη ότι οι εσωτερικές δυσκολίες των κομμάτων της αντιπολίτευσης αποτελούν «πολιτική χορηγία» για την κυβέρνηση.

Όπως είπε, οι πολίτες δεν περιμένουν από την κυβέρνηση να αποδείξει ότι είναι καλύτερη από τον Αλέξη Τσίπρα ή τον Νίκο Ανδρουλάκη, αλλά να δώσει λύσεις στα πραγματικά προβλήματα.

Σημείωσε ότι η ΝΔ βρίσκεται, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις που επικαλέστηκε, μεταξύ 30% και 31% στην εκτίμηση ψήφου και υποστήριξε ότι τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ δεν είχαν προεκλογικό χαρακτήρα, καθώς πολλά από αυτά αφορούν το 2027.

Τόνισε παράλληλα ότι η κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιστρέψει σε πρακτικές χρηματοδότησης παροχών με δανεικά, συνδέοντας τη στάση αυτή με την εμπειρία της δημοσιονομικής κρίσης της προηγούμενης δεκαετίας.

Στόχος η αυτοδυναμία – Τι είπε για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι «αποκλειστικός και στρατηγικός στόχος» της ΝΔ είναι η αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές, εκτιμώντας ότι για ένα κόμμα που βρίσκεται στο 30%-31% είναι ρεαλιστικό να επιδιώκει ποσοστά της τάξης του 35%-37%.

Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι τον τελικό λόγο έχουν οι πολίτες και σημείωσε ότι οι βουλευτικές εκλογές αποτελούν μία ενιαία διαδικασία, στο τέλος της οποίας η χώρα θα πρέπει να αποκτήσει κυβέρνηση.

Σε ερώτηση για πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες, ανέφερε ότι στο παρελθόν το ΠΑΣΟΚ, υπό τον Ευάγγελο Βενιζέλο ή τη Φώφη Γεννηματά, θα μπορούσε να αποτελέσει αξιόπιστο συνομιλητή, παρά τις μεγάλες πολιτικές διαφορές με τη ΝΔ.

Απέκλεισε, ωστόσο, ένα τέτοιο ενδεχόμενο με τη σημερινή ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, επικαλούμενος τη στάση του κόμματος και του Νίκου Ανδρουλάκη στην υπόθεση των Τεμπών, καθώς και τις αποφάσεις του συνεδρίου του. «Ακόμα περισσότερο είναι μονόδρομος η αυτοδυναμία. Οι πολίτες θα αξιολογήσουν», κατέληξε.

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