Η απάντηση του Πέτρου Κόκκαλη στα σενάρια για συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ (Photo)

Με μια λακωνική ανάρτηση στα social media σχολίασε ο Πέτρος Κόκκαλης δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» που τον έφερνε να συζητά με το ΣΥΡΙΖΑ για να είναι υποψήφιος στις ευρωεκλογές του 2019.

Συγκεκριμένα, ο πρώην αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού απάντησε μέσω Facebook, κάνοντας chek-in από το Μπαχρέιν όπου βρίσκεται: «Cost of a phone call = 0,05 cents > Value of information published @φιλελευθερος», δηλαδή, «κόστος ενός τηλεφωνήματος=0,05 σεντς μεγαλύτερη από την αξία της πληροφορίας που δημοσιεύεται».

Στην ουσία, ο κ. Κόκκαλης διαψεύδει εμμέσως τις πληροφορίες για συνεργασία του με το κυβερνών κόμμα.