search
ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 00:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

22.08.2025 23:53

ΗΠΑ και Ρωσία συζητούν για κοινά έργα στην Αρκτική και την Αλάσκα, λέει ο Πούτιν

22.08.2025 23:53
TRUMP_PUTIN
AP

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε απόψε ότι η Μόσχα είναι σε συζητήσεις με τις ΗΠΑ για κοινά έργα στην Αρκτική και την Αλάσκα.

Ο Πούτιν δεν έδωσε άλλες διευκρινίσεις.

Τόσο η Ρωσία όσο και οι ΗΠΑ λένε ότι διακρίνουν τεράστιες οικονομικές ευκαιρίες εάν μπορέσουν να εξομαλύνουν τις σχέσεις τους, οι οποίες βρέθηκαν στο χαμηλότερο σημείο τους μετά τον Ψυχρό Πόλεμο, λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Νωρίτερα ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι βλέπει «φως στο τέρμα του τούνελ», σε ό,τι αφορά τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις.

Ο Πούτιν απαντούσε σε ερωτήσεις κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε ένα κέντρο πυρηνικών ερευνών. Είπε ότι είναι βέβαιος ότι οι ηγετικές ικανότητες του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ θα βοηθήσουν να αποκατασταθούν οι σχέσεις των δύο χωρών.

«Με την άφιξη (στον Λευκό Οίκο) του προέδρου Τραμπ, πιστεύω ότι επιτέλους φάνηκε ένα φως στο τέρμα του τούνελ. Και τώρα είχαμε μια πολύ καλή, ουσιαστική και ειλικρινή συνάντηση στην Αλάσκα», πρόσθεσε, αναφερόμενος στη σύνοδο κορυφής της περασμένης εβδομάδας.

«Τα επόμενα βήματα πλέον θα εξαρτηθούν από την ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά αισιοδοξώ ότι οι ηγετικές ικανότητες του νυν προέδρου, του προέδρου Τραμπ, είναι μια καλή εγγύηση ότι οι σχέσεις θα αποκατασταθούν», δήλωσε

Διαβάστε επίσης:

Ο Τραμπ απειλεί να κατεβάσει στρατό σε Σικάγο και Νέα Υόρκη

Ο Πριγκόζιν ήξερε ότι ήταν «καταδικασμένος» μετά την αποτυχημένη εξέγερση κατά του Πούτιν, λέει η μητέρα του

Τρομακτικό ατύχημα στην Ιταλία: Σε σοβαρή κατάσταση νήπιο που έπεσε από αυτοκίνητο εν κινήσει

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pisina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρό σε πισίνα εντοπίστηκε 4χρονο κοριτσάκι

TRUMP_PUTIN
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία συζητούν για κοινά έργα στην Αρκτική και την Αλάσκα, λέει ο Πούτιν

karabina
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στη Φθιώτιδα για κτηματικές διαφορές: Αδελφός τραυμάτισε αδελφό, τα σκάγια χτύπησαν δύο ακόμη άτομα

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ικανοποίηση Σπανούλη για την παρουσία της Εθνικής στο «Ακροπολις»: «Πιο σημαντικό από τη νίκη το πως παίζουμε»

sanches
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Έφτασε στην Αθήνα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού ο Ρενάτο Σάντσες: «Ήθελα να έρθω για να κατακτήσουμε τίτλους»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
glikeria-new
LIFESTYLE

Γλυκερία: Αποσύρει τη συμμετοχή της στο Sani Festival - Ισχυρίζεται ότι δέχτηκε απειλές από το φιλοπαλαιστινιακό κίνημα BDS

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

tiletheasi
MEDIA

Ρεκόρ εποχής η τηλεθέαση του χθεσινοβραδινού (20/8) «Το σόι σου»

dk-oyster-35654
TRAVEL

Beach clubs που «δαγκώνουν»: Αυτά είναι τα πιο ακριβά στην Ευρώπη - Με ελάχιστη κατανάλωση που φτάνει έως και 1.500 ευρώ

DHMOS_AMORGOU_KALLITEXNHS
ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δήμος Αμοργού πάει στον εισαγγελέα τον Ιάσονα Αποστολόπουλο για μια παλαιστινιακή σημαία και λίγα συνθήματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.08.2025 00:03
pisina_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρό σε πισίνα εντοπίστηκε 4χρονο κοριτσάκι

TRUMP_PUTIN
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ρωσία συζητούν για κοινά έργα στην Αρκτική και την Αλάσκα, λέει ο Πούτιν

karabina
ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στη Φθιώτιδα για κτηματικές διαφορές: Αδελφός τραυμάτισε αδελφό, τα σκάγια χτύπησαν δύο ακόμη άτομα

1 / 3