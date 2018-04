Τουρκία: Την καταδίκασαν για δηλώσεις στην τηλεόραση και τη φυλάκισαν με το μωρό της

Mία νεαρή μητέρα μπήκε στις τουρκικές φυλακές πριν από περίπου μια εβδομάδα, αγκαλιά με το έξι μηνών παιδί της. Η γυναίκα καταδικάστηκε για δηλώσεις που είχε κάνει παλαιότερα στην τηλεόραση.

Πρόκειται για την Αϊσέ Τσελίκ, δασκάλα από το Ντιγιάρμπακιρ, η οποία είχε μιλήσει τηλεφωνικά σε τηλεοπτικό σταθμό, τον Ιανουάριο του 2016, για την κατάσταση στη νοτιοανατολική Τουρκία, τις διώξεις των Κούρδων και τους θανάτους πολιτών.

«Ξέρετε τι γίνεται στη νοτιοανατολική Τουρκία; Αγέννητα παιδιά, μητέρες, άνθρωποι σκοτώνονται εδώ... τα πράγματα που συμβαίνουν εδώ δεν προβάλλονται στην τηλεόραση. Μην σωπαίνετε… δείτε, ακούστε και βοηθήστε μας. Είναι κρίμα, μην αφήνετε αυτούς τους ανθρώπους, αυτά τα παιδιά να πεθαίνουν, μην αφήνετε πια τις μητέρες να κλαίνε» είχε πει η δασκάλα μιλώντας για τις συγκρούσεις που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή.

Η Αϊσέ καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών για προπαγάνδα υπέρ τρομοκρατικής οργάνωσης -εν ολίγοις του PKK- τον Απρίλιο του 2017, όμως η εκτέλεση της ποινής της καθυστέρησε επειδή βρισκόταν σε κατάσταση προχωρημένης εγκυμοσύνης.

Τώρα πλέον εκτίει την ποινή της, έχοντας μαζί στο κελί το έξι μηνών βρέφος της. Η Τσελίκ άσκησε έφεση κατά της απόφασης του τουρκικού δικαστηρίου, όμως για την ώρα δεν έχει βγει απόφαση.

Λίγες ημέρες πριν από τη φυλάκισή της ξεκίνησε συλλογή υπογραφών στην πλατφόρμα change.org, με τίτλο «Teacher Ayşe and her baby Deran are in prison - But the Constitutional Court can still stop it», από το IFEX, ένα παγκόσμιο δίκτυο για την ελεύθερη έκφραση. Στόχος η συλλογή 100.000 υπογραφών.

«Η έφεσή της στο Συνταγματικό Δικαστήριο παραμένει αναπάντητη. Η Αϊσέ πήγε στη φυλακή μαζί με το μωρό της Ντεράν, στις 20 Απριλίου 2018. Προς το παρόν μόνο μια αρχή μπορεί να σταματήσει αυτή την κατάσταση: Το Συνταγματικό Δικαστήριο να αναιρέσει την απόφαση» τονίζει το IFEX.