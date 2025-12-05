Η μανία με το 112, η γραβάτα με τσολιαδάκια στην Κίμπερλι, τα απόνερα της Ιθάκης και εξηγήσεις για τον εξώστη, και η αντίστροφη εφαρμογή ενός παλιού θεωρήματος

Καλημέρα σας…

Νωρίς άρχισαν τα προβλήματα με τις κακοκαιρίες φέτος.

Λες κι αυτή η κυβέρνηση τραβάει σαν μαγνήτης τις φυσικές καταστροφές και τα ακραία φαινόμενα.

Βέβαια αυτό δεν της βγαίνει πάντα σε κακό – να για παράδειγμα, με τόση βροχή δεν είναι εύκολες οι συνθήκες για τα αγροτικά μπλόκα.

Βρήκε ευκαιρία και το… «σύστημα» – λέγε με Πολιτική Προστασία – και έστειλε 112 σχεδόν σε όλη τη χώρα. Σε λίγο η κυβέρνηση θα κάνει εξαγωγή και έκτακτων μηνυμάτων – έτσι όπως το κάνουν οι προειδοποιήσεις φτάνουν ως το… Μπάνσκο και το… Τεπελένι.

Πάντως το βράδυ της Πέμπτης, που ξεκίνησαν τα άγρια φαινόμενα, οι περισσότεροι δήμοι ήταν σε ετοιμότητα. Αλλά ο συναγερμός ήταν διαρκείας.

Γραβάτα με τσολιαδάκια

Μία στενή φιλία γεννιέται. Ελληνοαμερικανική φιλία για την ακρίβεια. Ανάμεσα στον Απόστολο Κακλαμάνη και την Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Έμαθα ότι κατά την επίσκεψη της πρέσβειρας των ΗΠΑ στη Βουλή, ο πρόεδρος Νικήτας, όχι μόνο ήταν θερμός, ευγενικός και πρόθυμος να ξεναγήσει και να εξηγήσει τα πάντα για το κοινοβούλιο, αλλά είχε και μία έκπληξη: Δώρισε στην Κίμπερλι μία γραβάτα – αγορασμένη από διάσημο κατάστημα παρακαλώ – με σχέδια … τσολιαδάκια!

Η Γκιλφόιλ ενθουσιάστηκε και είπε στον πρόεδρο ότι θα τη δώσει στο γιο της. Ο Νικήτας της υποσχέθηκε επίσης ότι θα της κάνει το τραπέζι σε κάποιο «λαϊκό- ελληνικό» στέκι…

Στης Ιθάκης τα… απόνερα

Ο Γραμματέας της Κ.Ε του ΣΥΡΙΖΑ – ξέρετε, είναι αυτή που εκλέχθηκε μετά από την παράσταση στο μπουζουξίδικο – Στέργιος Καλπάκης, δήλωσε ότι διαφωνεί με το τσουβάλιασμα των στελεχών που έκανε ο Τσίπρας και ότι όλοι είναι στρατιώτες κλπ κλπ… Έλα! Πότε πρόλαβε να διαχωρίσει τις ευθύνες, αφού όταν ο ΣυΡιζΑ κυβερνούσε, ο ίδιος ήταν μάλλον στο λύκειο, ή κάτι λίγο παραπάνω; – καλό είναι αυτό ηλικιακά βέβαια.

Σε ό,τι αφορά τους «στρατιώτες» που είπε, ξέχασε να αναφέρει πως πρόκειται για… «μονιμάδες» – στρατιώτες, λοχίες, επιλοχίες, χρόνια ολόκληρα, στη πρώτη γραμμή, αλλά της Βουλής!

– Περιχαρείς οι περισσότεροι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ μετά την ομιλία Τσίπρα. Αλλά δεν πολυκαταλαβαίνω προς τι οι χαρούλες, αφού από ό,τι γνωρίζουμε, σχεδόν τη μισή κοινοβουλευτική ομάδα δεν την θέλει ο πρόεδρος Αλέξης στο νέο κόμμα.

– Πολλοί απ’ αυτούς θα κοπούν στο Face control, από μια ομάδα που θα κρίνει υποψηφιότητες και θα έχει πάρει «χαρτάκι» από τον «κόουτς» πρώην πρωθυπουργό. Είπαμε κινηματικό χαρακτήρα θα έχει το εγχείρημα, αλλά όχι και να το κάνουμε αμέρικαν μπαρ!

– Να για παράδειγμα, ένα τυχαίο όνομα, ας πούμε η Ρένα Δούρου, πώς θα καταφέρει να περάσει απ’ το Face control; Πρέπει να βάλει τα δυνατά της, έστω να έχει εκείνο το ύφος των 40 καρδιναλίων και των…δύο Κίσινγκερ όπως όταν μιλάει για τα εθνικά θέματα!

– Πολλά ακούγονται για το πώς θα ονομάσει ο Τσίπρας το κόμμα. Μπορεί, λέει, να το ονομάσει «πυξίδα». Έλα όμως που τα «δικαιώματα» του τίτλου αυτού τα έχει ο Λαλιώτης σε βιβλίο που είχε εκδώσει; Εκτός αν ο Λαλιώτης το χαρίσει στον Τσίπρα, με αντάλλαγμα να αφήσει 3-4 μονάδες στο ΠΑΣΟΚ ως …αντίδωρο.

Εξήγηση και εξηγήσεις για τον… εξώστη

Ρώτησα γιατί (εξ)ωθήθηκαν στον… εξώστη οι ηγεσίες, οι βουλευτές και τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και μου δόθηκε μία μάλλον βάσιμη εξήγηση για την επιλογή: Ο Τσίπρας θυμόταν ότι σε μία εκδήλωση που είχε κάνει προ ενάμισι έτους στο Δημοτικό Θέατρο, είχαν κατακλύσει τις πρώτες σειρές όλες οι… «παλιοσειρές», μπερδεύοντας το μήνυμα που ήθελε να δώσει από τότε. Επειδή δεν ήθελε να πάθει το ίδιο – να μοστράρουν τις φάτσες τους οι ίδιοι και οι ίδιοι παράγοντες, είχε προνοήσει να… οδηγηθούν στη… γαλαρία.

– Έμαθα πάντως ότι συνεργάτες του προέδρου Αλέξη έπαιρναν τηλέφωνο τους «τσιπρικούς», που βρέθηκαν ξαφνικά στον εξώστη και τους εξηγούσαν ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στις… καλές διαθέσεις που έχει γι’ αυτούς ο… «Καπετάν Πυξίδας».

Από το 0+0=14 στο 14+14=0

Με την αντιστροφή ενός ιστορικού θεωρήματος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη κινδυνεύει η κεντροαριστερά, λόγω της πολυδιάσπασης που την κατατρύχει τα τελευταία χρόνια – και αυτόν τον κίνδυνο δύσκολα θα τον ανατρέψει η εμφάνιση κόμματος Τσίπρας. Ο πρώην πρωθυπουργός λοιπόν είχε πει το περίφημο «0 συν 0 ίσον 14» – για να δικαιολογήσει το πάγωμα των μισθών επί της διακυβέρνησής του.

Η κεντροαριστερά λοιπόν απειλείται από το… «14 συν 14 ίσον 0»! Παράξενο; Καθόλου. Παράξενο ήταν το εφεύρημα του πρώην πρωθυπουργού. Εδώ υπάρχει το εξής πραγματικό πολιτικό δεδομένο: Να πάρει περίπου 14% το ΠΑΣΟΚ, όπως δηλαδή το φέρουν πάνω κάτω οι περισσότερες δημοσκοπήσεις. Και, πάντα σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, να κινηθεί κάπου εκεί – πάνω ή κάτω από το ΠΑΣΟΚ έχει μάλλον μικρή σημασία στη συγκεκριμένη προσέγγιση – και ο Αλέξης Τσίπρας, στον οποίο «δίνουν» ένα εύρος τιμών ανάμεσα στο 12% και στο 15%.

Τι θα σημαίνει αυτή η πρόσθεση των δύο βασικών πυλώνων ως πολιτικό αποτέλεσμα; Μηδέν στην πραγματικότητα. Διότι, όσο οι δυνάμεις της κεντροαριστεράς κινούνται στα ρηχά και σε παράλληλες ή βαθιά και αμετάκλητα παράλληλες πορείες (χωρίς δηλαδή καμία προοπτική συνεργασίας, παρά μόνο με γνώμονα την προστασία στενά του «κομματικού χώρου»), δεν μπορούν να απειλήσουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε στην πρώτη, ούτε σε τυχόν δεύτερη εκλογική αναμέτρηση – ειδικά εάν η ΝΔ κινηθεί πολύ κοντά ή και ξεπεράσει το 30%.

– Εκτός εάν κάποιο από τα δύο 14άρια επιλέξει να κυβερνήσει με τον Μητσοτάκη. Τότε αλλάζει το πράγμα.

Όλα την τελευταία στιγμή

Ολόκληρη η Ελλάδα θυμίζει πλέον ένα απέραντο εργοτάξιο – ένας ασταμάτητος οργασμός έργων, σκαψιμάτων και παρακάμψεων που έχει γίνει η νέα καθημερινότητα πολιτών και οδηγών. Από τις πλατείες που ξηλώνονται για… τρίτη φορά μέχρι τους δρόμους που ανοίγουν και ξανακλείνουν σαν φερμουάρ, το πανελλήνιο μοιάζει να συμμετέχει σε ένα άτυπο reality με τίτλο «Ποιος θα προλάβει την προθεσμία του Ταμείου Ανάκαμψης;».

Και δεν είναι μόνο οι δήμοι που τρέχουν πανικόβλητοι – είναι κι οι περιφέρειες, οι υπηρεσίες, τα υπουργεία, όλοι με το ρολόι στο χέρι. Γιατί τα έργα που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να ολοκληρωθούν έως τον Αύγουστο του 2026, αλλιώς οι χρηματοδοτήσεις πάνε… περίπατο. Έτσι, οι μπουλντόζες δουλεύουν υπερωρίες, οι εργολάβοι αλλάζουν κράνη πιο συχνά κι από πουκάμισα, και οι κάτοικοι έχουν αρχίσει να αναγνωρίζουν τους εργάτες με το μικρό τους όνομα.

Όμως, στα παρασκήνια των υπουργικών διαδρόμων ακούγονται ήδη οι δύο μεγάλες απορίες που κανείς δεν λέει επίσημα:

– Πρώτον, θα προλάβουμε άραγε; Με τόσα έργα να τρέχουν ταυτόχρονα, η αισιοδοξία μοιάζει κάπως πιο φιλόδοξη κι από τα ίδια τα χρονοδιαγράμματα.

– Και δεύτερον, κι ακόμη σημαντικότερο: ακόμη κι αν τα προλάβουμε, θα γίνει άραγε καλή δουλειά; Γιατί, όπως σχολιάζουν με νόημα οι παλαιότεροι, στην Ελλάδα «ή γρήγορα ή σωστά» – και το να τα έχεις και τα δύο μαζί θεωρείται προνόμιο… άλλων ηπείρων.

Μέχρι να λυθεί ο γρίφος, οι πολίτες κάνουν υπομονή ανάμεσα σε πρόχειρα πεζοδρόμια και κώνους που φυτρώνουν σαν μανιτάρια, ενώ οι αιρετοί συνεχίζουν τον αγώνα δρόμου με την ελπίδα να μην κοπούν στο νήμα. Το μόνο βέβαιο; Το καλοκαίρι του 2026 κάποιοι θα ιδρώσουν πολύ – όχι μόνο από τον καύσωνα.

