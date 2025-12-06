Influencer συγκέντρωσε πάνω από ένα εκατ. δολάρια για 88χρονο που έχασε την σύνταξή του – Η συγκινητική ιστορία

Δάκρυα χαράς προκάλεσε νεαρός influencer σε 88χρονο βετεράνο του στρατού των ΗΠΑ, ο οποίος έχασε τα πάντα μετά την πτώχευση της General Motors.

Ο ηλικιωμένος άνδρας εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ για να μπορέσει να ζήσει, ωστόσο με πρωτοβουλία ενός νεαρού Αυστραλού influencer συγκεντρώθηκαν 1,7 εκατ. δολάρια για να βγει επιτέλους στη σύνταξη.

Η ιστορία του 88χρονου Αμερικανού Ed Bambas έγινε viral αφότου ο Αυστραλός influencer, Samuel Weidenhofer κοινοποίησε στο Instagram ένα βίντεο του βετεράνου του αμερικανικού στρατού, στο οποίο μιλούσε δακρυσμένος για τα οικονομικά του προβλήματα.

Στο βίντεο, το οποίο έχει λάβει πάνω από 850.000 likes, ο ηλικιωμένος εξηγούσε πώς συνταξιοδοτήθηκε από την General Motors το 1999, αλλά έχασε τη σύνταξή του το 2012, μετά την πτώχευση της εταιρείας.

Eχασε, επίσης, την ασφαλιστική του κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης – ακριβώς τη στιγμή που η σύζυγός του ήταν άρρωστη, η οποία πέθανε το 2018.

«Αυτό που με πλήγωσε περισσότερο ήταν ότι, όταν η γυναίκα μου αρρώστησε βαριά, ενώ μου είχαν πάρει τη σύνταξη, πήραν επίσης την κάλυψη υγειονομικής περίθαλψης και 10.000 δολάρια που ήταν το συνολικό ποσό από την ασφάλεια ζωής μου», είπε ο Μπάμπας, προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Για να πληρώσει τα ιατρικά έξοδα, ο Μπάμπας δεν είχε άλλη επιλογή από το να πουλήσει το σπίτι και την περιουσία του απλώς για να «τα βγάλει πέρα».

Ο νεαρός influencer, Samuel Weidenhofer, δημιούργησε μία σελίδα GoFundMe για να βοηθηθούν άνθρωποι που έχουν ανάγκη.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν κάτι από παραπάνω από θετική, αφού συγκεντρώθηκαν πάνω από 1,7 εκατομμύρια δολάρια.

Με αυτά τα χρήματα, ο 88χρονος Ed Bamba μπορεί πλέον να σταματήσει να δουλεύει στο σούπερ μάρκετ και να απολαύσει το υπόλοιπο της ζωής του.

Ο «ινφλουένσερ της καλοσύνης», όπως είναι γνωστός, δεν έχει ακόμη αποκαλύψει στον Μπάμπας το εντυπωσιακό ποσό που συγκεντρώθηκε από την εμπνευσμένη ιστορία του, λέγοντας ότι η μεγάλη αποκάλυψη θα έρθει ως έκπληξη σε λίγες μέρες, μόλις ολοκληρωθεί η συγκέντρωση χρημάτων και δημιουργηθεί ένας ασφαλής τραπεζικός λογαριασμός ή καταπίστευμα.

Το συγκινητικό βίντεο έχει προβληθεί πάνω από 5 εκατομμύρια φορές στο TikTok και έχει πάνω από 613.000 likes στο Instagram, αλλά ο Μπάμπας δεν το έχει δει. «Δεν έχω συμμετάσχει ποτέ σε αυτά τα προγράμματα. Δεν έχω ένα από αυτά τα φανταχτερά κινητά τηλέφωνα. Στην πραγματικότητα, έχω ακόμα ένα αναδιπλούμενο τηλέφωνο μόνο και μόνο για να μιλάω με ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά στο WYXZ.

Διαβάστε επίσης:

Reuters: Σχέδιο ανατροπής του αλ Σάραα στη Συρία οργανώνουν από την Ρωσία συνεργάτες του Άσαντ

Ανταλλαγή πυρών στα σύνορα Αφγανιστάν–Πακιστάν παρά την εκεχειρία: Οι Ταλιμπάν κατηγορούν το Ισλαμαμπάντ για επίθεση στην Κανταχάρ

Αναβιώνει το Δόγμα Μονρόε η Στρατηγική Εθνικής Ασφάλειας του Τραμπ: «Η Ευρώπη πρέπει να αλλάξει πορεία»