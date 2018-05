Ούλα που ματώνουν: Τι σημαίνει για την υγεία σας

Οι περισσότεροι άνθρωποι βλέπουν τα ούλα τους να ματώνουν σε κάποιες φάσεις της ζωής τους. Αν και δεν πρόκειται για ιδιαίτερα ανησυχητικό σύμπτωμα, εν τούτοις δεν πρέπει να το αγνοήσετε, καθώς μπορεί να οφείλεται σε ασθένεια των ούλων ή σε έλλειψη βιταμινών.

Τα υγιή ούλα δεν ματώνουν, αν λοιπόν τα δικά σας ματώνουν κάθε φορά που βουρτσίζετε τα δόντια σας, πρέπει να συμβουλευτείτε τον οδοντίατρο. Αυτός θα ελέγξει τα δόντια σας και αφού αποκλείσει λόγους, όπως η κακή στοματική υγιεινή και το λάθος βούρτσισμα, θα διερευνήσει το θέμα της έλλειψης βιταμινών.

Η βιταμίνη C είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη στοματική υγεία, καθώς βοηθά στο χτίσιμο γερών δοντιών και ούλων.

Οι αντιοξειδωτικές ιδιότητες της βιταμίνης C, γνωστής και ως ασκορβικό οξύ, την καθιστούν απαραίτητη για την ανάπτυξη και διατήρηση των ούλων. Παίζει επίσης ρόλο στη σύνθεση του κολλαγόνου, το οποίο απαιτείται για τη δημιουργία των συνδετικών ιστών, συμπεριλαμβανομένων των οστών, των αιμοφόρων αγγείων και των ούλων.

Χωρίς τη συγκεκριμένη βιταμίνη, τα ούλα δεν θα μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δόντια και τη γνάθο.

Ευτυχώς, η αιμορραγία των ούλων και άλλα σχετικά προβλήματα μπορούν να αντιστραφούν μέσω της επαρκούς πρόσληψης βιταμίνης C.

Οι ενήλικες χρειάζονται 40 mg βιταμίνης C την ημέρα, ποσότητα που μπορούν να πάρουν μέσω των τροφών. Η βιταμίνη δεν μπορεί να αποθηκευτεί στο σώμα σας, γι 'αυτό πρέπει να αναπληρώνεται καθημερινά.

Καλές πηγές βιταμίνης C είναι τα πορτοκάλια και ο χυμός τους, οι κόκκινες και πράσινες πιπεριές, οι φράουλες, το μπρόκολο, τα λαχανάκια Βρυξελλών και οι πατάτες.

Το μάτωμα των ούλων μπορεί να αποτελεί επίσης σημάδι κάποιας ασθένειας των ούλων, που ξεκινά ως ουλίτιδα και εξελίσσεται σε περιοδοντίτιδα, η οποία μπορεί να προκαλέσει ακόμη και απώλεια των δοντιών. Η ουλίτιδα και η περιοδοντίτιδα προκαλούνται από συσσώρευση πλάκας στα δόντια.

Το σκορβούτο, η πιο ακραία μορφή έλλειψης βιταμίνης C, είναι σπάνιο και προκαλείται από την απουσία βιταμίνης C στη διατροφή, για τουλάχιστον τρεις μήνες. Εκτός από πρήξιμο και μάτωμα του ούλων, προκαλεί επίσης πόνο στις αρθρώσεις, μώλωπες στο δέρμα, καθώς και κόκκινα ή μωβ στίγματα στην επιδερμίδα. Η κατάσταση αντιμετωπίζεται εύκολα με την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε βιταμίνη C ή μέσω λήψης σχετικών συμπληρωμάτων. Συνήθως οι πάσχοντες αισθάνονται καλύτερα μέσα σε 48 ώρες από τη θεραπεία και αναρρώνουν πλήρως εντός δύο εβδομάδων.