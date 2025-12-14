Μακελειό στην Αυστραλία: Η Ουάσινγτον καταδικάζει την ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν έντονα» την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και περίπου 30 τραυματίστηκαν, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον τους στη διάρκεια των εορτασμών της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκ Ρούμπιο σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι μαζί με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής επίθεσης, με την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και με τον λαό της Αυστραλίας», ανέφερε ο Ρούμπιο στην ανάρτησή του.

Διαβάστε επίσης:

Μακελειό στο Σίνδεϊ: «Αδελφές και αδελφοί μας δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες» είπε ο πρόεδρος του Ισραήλ

Στο Βερολίνο Γουίτκοφ και Κούσνερ ενόψει της κρίσιμης συνάντησης για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», λέει ο Ζελένσκι

Μακελειό στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Κρατείται ύποπτος για τους πυροβολισμούς – Στους 2 οι νεκροί και 9 οι τραυματίες