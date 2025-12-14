search
ΚΟΣΜΟΣ

Μακελειό στην Αυστραλία: Η Ουάσινγτον καταδικάζει την ένοπλη επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ

Οι ΗΠΑ «καταδικάζουν έντονα» την επίθεση στην παραλία Μπόνταϊ του Σίδνεϊ στην οποία σκοτώθηκαν τουλάχιστον 12 άνθρωποι και περίπου 30 τραυματίστηκαν, όταν ένοπλοι άνοιξαν πυρ εναντίον τους στη διάρκεια των εορτασμών της εβραϊκής γιορτής Χάνουκα, ανέφερε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκ Ρούμπιο σε μία ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Ο αντισημιτισμός δεν έχει θέση σε αυτόν τον κόσμο. Οι προσευχές μας είναι μαζί με τα θύματα αυτής της φρικιαστικής επίθεσης, με την εβραϊκή κοινότητα, αλλά και με τον λαό της Αυστραλίας», ανέφερε ο Ρούμπιο στην ανάρτησή του.

Μακελειό στο Σίνδεϊ: «Αδελφές και αδελφοί μας δέχθηκαν επίθεση από ελεεινούς τρομοκράτες» είπε ο πρόεδρος του Ισραήλ

Στο Βερολίνο Γουίτκοφ και Κούσνερ ενόψει της κρίσιμης συνάντησης για την Ουκρανία – «Θα υπάρξουν συμβιβασμοί», λέει ο Ζελένσκι

Μακελειό στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Κρατείται ύποπτος για τους πυροβολισμούς – Στους 2 οι νεκροί και 9 οι τραυματίες

Τελικά συμφέρει το Leasing; Οι όροι που πρέπει να προσέξεις πριν υπογράψεις

ΕΛΛΑΔΑ

Γρεβενά: Εξιχνιάστηκε κλοπή τιμαλφών και αρχαιοτήτων από μοναστήρι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: «Χρειάζονται υπερβάσεις τώρα για την ανατροπή – Δεν μπορεί να αποκλείουμε εξ ορισμού κανέναν από τον προοδευτικό χώρο»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΕΒΕ – ΣΒΕ: Έκκληση για διάλογο στους αγρότες από τέσσερις φορείς της βιοτεχνίας και της βιομηχανίας

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen Amarok: Το premium pick-up που ξεχωρίζει για 5 λόγους

ΕΛΛΑΔΑ

Τατόι: Παραχωρούνται σε ιδιώτη 24 από τα 56 κτίρια του κτήματος - Για ξενώνες, εστιατόρια και εκδηλώσεις (photos)

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ο αποκλεισμός πολλών χαμηλοσυνταξιούχων από την έκτακτη ενίσχυση των 250 ευρώ

la-scacciata-974241 (1)
CUCINA POVERA

Scacciata, το φτωχικό γεμιστό ψωμί των αγροτών της Σικελίας

nikos-androulakis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Η δεύτερη διαγραφή του Γιώργου Λαμπράκη, κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη και η αμηχανία πριν την αντεπίθεση

moutsinas
LIFESTYLE

Νίκος Μουτσινάς: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση - Δεν χρειαζόμουν όλα τα χρήματα που έπαιρνα από αυτή»

