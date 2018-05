Νεκρός και τραυματίες από επίθεση ενόπλων σε τζαμί στη Νότια Αφρική (Σκληρό Video)

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σε ένα τέμενος κοντά στο Ντέρμπαν της Νότιας Αφρικής όταν τρεις άνδρες, οπλισμένοι με όπλα και μαχαίρια, εξαπέλυσαν επίθεση και έκοψαν τον λαιμό τριών πιστών, όπως έγινε γνωστό από πηγή των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων περιστατικών.

Η πιο βιομηχανοποιημένη χώρα της Αφρικής έχει μια μεγάλη κοινότητα αλλοδαπών και προσελκύει πολλούς τουρίστες, όμως σχεδόν ποτέ δεν αντιμετώπισε προβλήματα με εξτρεμιστές ισλαμιστές.

"Το ένα από τα τρία (θύματα) πέθανε καθ' οδόν για το νοσοκομείο. Οι άλλοι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση", είπε ο Πρεμ Μπάλραμ, ο εκπρόσωπος της Reaction Unit SA, μιας ιδιωτικής εταιρείας ασθενοφόρων. Σύμφωνα με άλλη πηγή, ο νεκρός είναι ο ιμάμης του τεμένους που οι δράστες του έκοψαν τον λαιμό.

Τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί. Οι τρεις ύποπτοι, που διέφυγαν με ένα λευκό αυτοκίνητο, είναι Αιγύπτιοι, σύμφωνα πάντα με τον Μπάλραμ. "Οι ντόπιοι τους αναγνώρισαν", πρόσθεσε.

Ένα τμήμα του τζαμιού πυρπολύθηκε και καπνός υψώνεται από την άκρη του κτιρίου. Το ένα από τα θύματα της επίθεσης πήδηξε από ένα πλαϊνό παράθυρο του φλεγόμενου κτιρίου.

Footage from the scene of the Mosque attack in Verulam KZN. Graphic pic.twitter.com/jO1aRFeTbs