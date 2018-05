ΗΠΑ: Τραυματίας από πυρά σε λύκειο στην Καλιφόρνια (Video)

Ένας ύποπτος συνελήφθη σήμερα αφότου η αστυνομία επενέβη σε ένα Λύκειο στην Καλιφόρνια όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες, σημειώθηκαν πυροβολισμοί, μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ.

Οι αρχές έλαβαν αρκετές κλήσεις για βοήθεια, που έκαναν λόγο για έναν ένοπλο άνδρα ο οποίος βρισκόταν στο εσωτερικό του σχολείου Highland High School στο Παλμντέιλ, σε απόσταση 65 χιλιομέτρων βόρεια του Λος Άντζελες, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο CNN, το οποίο επικαλείται τον αναπληρωτή σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες Τσαρλς Μουρ.

Σύμφωνα με το CBS, που επικαλέστηκε το γραφείο του σερίφη, τουλάχιστον ένας άνθρωπος τραυματίστηκε. Ένας άνδρας συνελήφθη «σε σχέση με μια κλήση που προειδοποιούσε για έναν ένοπλο άνδρα».

Επικαλούμενο την πυροσβεστική υπηρεσία, το CNN επιβεβαίωσε ότι ένας ύποπτος συνελήφθη στο Παλμντέιλ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε μία ώρα μετά την πρώτη κλήση στο γραφείο του σερίφη σχετικά με την παρουσία ενός ενόπλου, στις 07.05 (17.05 ώρα Ελλάδας). Και οι πυροσβέστες ενημερώθηκαν για ένα περιστατικό με πυροβολισμούς, όπως μεταδίδει το CNN.

Οι μαθητές του Λυκείου μεταφέρθηκαν σε ασφαλή χώρο και η πρόσβαση αποκλείστηκε.

Το CNN φιλοξενεί τη μαρτυρία ενός νεαρού άνδρα ηλικίας 23 ετών, του Ρίκι Μουνιόζ, που είχε μόλις αφήσει στο σχολείο τις δύο μικρότερες αδελφές του κι έναν φίλο τους γύρω στις 07.00 το πρωί.

«Περίπου ένα λεπτό αργότερα, μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι πέφτουν πυροβολισμοί» υπογράμμισε.

Shooting at Highland High School in #Palmdale #California At least one person has suffered a gunshot wound, according to fire officials. pic.twitter.com/j5z5wnperz