Ινδία: Φοιτήτρια βρήκε ακαριαίο θάνατο σε άσκηση πυρκαγιάς της σχολής της (Video)

Φοιτήτρια βρήκε τραγικό θάνατο στη Σχολή Καλών Τεχνών και Επιστημών Kovaim Kalaimagal, στην Coimbatore της Ινδίας, όταν έπεσε στο κενό από το δεύτερο όροφο του κτιρίου κατά τη διάρκεια άσκησης εκκένωσης.

Η βουτιά θανάτου καταγράφηκε από περαστικό.

Οι εικόνες δείχνουν την άτυχη νεαρή γυναίκα να κάθεται στο περβάζι του δεύτερου ορόφου της σχολής με τον εκπαιδευτή της να την πιέζει να πέσει σε δίχτυ πυροσβεστικής διάσωσης.

Τη στιγμή της πτώσης, η κοπέλα χτύπησε σε πρεβάζι και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάολι και το αυχένα.

Disaster preparedness drill turns lethal in Coimbatore. 19-years-old girl dies during the drill. #ITVideo #Breaking

Watch more videos at https://t.co/Nounxo6IKQ pic.twitter.com/2SnYnuXUiC