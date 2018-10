Απίστευτο: Έγινε ένοπλη ληστεία μπροστά του και... ούτε το πήρε χαμπάρι (Video)

Αν κάποιος αμφιβάλλει για την... εθιστική επίδραση των κινητών τηλεφώνων στη ζωή μας, το παρακάτω βίντεο είναι αρκετό για να πείσει ακόμα και τους πιο δύσπιστους.

Σε ένα μπαρ στη Βραζιλία, εισέβαλε ένας κρανοφόρος και με την απείλη όπλου λήστεψε το μαγαζί.

Μόλις οι θαμώνες του μπαρ είδαν τον ένοπλο να μπουκάρει πανικοβλήθηκαν. Άλλοι έπεσαν στο πάτωμα, άλλοι προσπάθησαν να κρυφτούν και άλλοι να διαφύγουν.

Εκτός από έναν τύπο ο οποίος ήταν τόσο απορροφημένος με το κινητό του που δεν κατάλαβε καν ότι έγινε ένοπλη ληστεία σε απόσταση αναπνοής από εκεί που στεκόταν.

Δείτε το απίστευτο βίντεο:

A man was so hooked on his phone that he didn’t notice an ARMED ROBBERY taking place! pic.twitter.com/M3BgqTQLvI