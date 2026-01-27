search
ΤΡΙΤΗ 27.01.2026 22:14
27.01.2026 21:12

Μια βραδιά θεάτρου με την υπογραφή της Allwyn στο Μικρό Παλλάς – Οι celebrities που απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός

27.01.2026 21:12
Μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά διοργάνωσαν η Allwyn και τα Αθηναϊκά Θέατρα, στο πλαίσιο της παράστασης «Σε βλέπω» στο θέατρο Μικρό Παλλάς.

Το σύγχρονο έργο της Αμερικανίδας Meghan Kennedy παρουσιάζεται σε σκηνοθεσία της Βίκυς Βολιώτη, με πρωταγωνιστές τους Θοδωρή Αθερίδη, Πέγκυ Τρικαλιώτη και Λήδα Ματσάγγου, αποσπώντας εξαιρετικά θετικά σχόλια από κριτικούς και θεατές.

Πρόκειται για ένα έργο με έξυπνο χιούμορ, που ξεδιπλώνει μυστικά, σχέσεις και συγκρούσεις μέσα από τις ζωές τριών προσώπων, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο τρόπο την αξία της διαπροσωπικής επικοινωνίας, η οποία στις μέρες μας τείνει να χαθεί.

Στη θεατρική βραδιά το «παρών» έδωσαν πολλά γνωστά ονόματα από τον καλλιτεχνικό χώρο. Επιπλέον, η Allwyn, χορηγός των Αθηναϊκών Θεάτρων, επεφύλασσε μια έκπληξη στους παρευρισκόμενους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να βγάλουν φωτογραφίες σε ένα ειδικά διαμορφωμένο photo set και από θεατές να αναλάβουν ρόλο …σκηνοθέτη.

Δείτε παρακάτω στιγμιότυπα από τη βραδιά:

