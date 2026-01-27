Πηγές ΠΑΣΟΚ για Εξεταστική: Η στρεψοδικία και η προπαγάνδα δεν έχουν όρια για τη ΝΔ και τους αήθεις εντολοδόχους της

Σε υψηλούς τόνους πηγές του ΠΑΣΟΚ, καταγγέλλουν τη ΝΔ για διαστρέβλωση των όσων κατέθεσε σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Σκανδαλίδης για την περίοδο της θητείας του, δηλαδή το 2010 – 2012.

Υπάρχουν στην Εξεταστική «βουλευτές που κάνουν το άσπρο μαύρο», αναφέρουν οι εν λόγω πηγές και μιλούν για στρεψοδικία και εκ προθέσεων αλλοίωση της κατάθεσης του πρώην υπουργού, που όπως λένε εντάσσεται σε μια «αγωνιώδη προσπάθεια της πλειοψηφίας και του εισηγητή της», να συγκαλύψει ευθύνες πίσω από το γνωστό αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών.

«Πολιτικό θράσος της ΝΔ να ασκεί κριτική στην “κρυστάλλινη” διοίκηση της θητείας του Κ. Σκανδαλίδη»

Αναλυτικά, πηγές του ΠΑΣΟΚ αναφέρουν τα εξής:

Η σημερινή εξέταση του πρώην Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστα Σκανδαλίδη, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιβεβαίωσε αυτό που ο σύλλογος κτηνοτρόφων του Νομού Καβάλας έχει επισημάνει, ότι δηλαδή υπάρχουν βουλευτές που κάνουν το μαύρο άσπρο!

Κατά την κατάθεση του Κ. Σκανδαλίδη αναδείχτηκε με καθαρό τρόπο όσο προχωράμε προς το κλείσιμο των εργασιών της επιτροπής, η αγωνιώδης προσπάθεια της κυβερνητικής πλειοψηφίας και του εισηγητή της, να συγκαλύψει τις ευθύνες τους για την εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να οικοδομήσουν το γνωστό αφήγημα περί διαχρονικών παθογενειών. Πιστή στη στρεψοδικία, την μετάθεση και τον συμψηφισμό ευθυνών η κυβερνητική πλειοψηφία επέλεξε την τακτική της παρερμηνείας και της εκ προθέσεως αλλοίωσης των όσων κατέθετε ο πρώην Υπουργός.

Η κατάθεση όμως του κ. Σκανδαλίδη ήταν σαφής. Στη θητεία του στο υπουργείο, οι παρατυπίες που διαπιστώνονταν από παραγωγούς οδηγούσαν σε άμεσο αποκλεισμό τους από τις πληρωμές των επιδοτήσεων και σε επιβολή διοικητικών κυρώσεων, όπως προβλεπόταν και προβλέπεται από την κοινοτική και την εθνική νομοθεσία. Είναι πολιτικό θράσος να ασκεί κριτική στην «κρυστάλλινη» διοίκηση της θητείας του Κ. Σκανδαλίδη, η κυβέρνηση της ΝΔ, της οποίας στελέχη «έκρυβαν καταγγελίες για 7-8 μήνες», κανόνιζαν να μην ελεγχθούν παραγωγοί, σφήνωναν ΑΦΜ και διόριζαν κομματάρχες τους στα υπουργεία. Είναι θράσος ενώ έχουν χαθεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ από το πλιάτσικο του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ΝΔ να χρησιμοποιούν την επιτροπή για να επιτεθούν σε έναν Υπουργό που είχε υπό την εποπτεία του τον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν 16 χρόνια και κατά τη διάρκεια της θητείας του ούτε δηλώνανε βοσκοτόπια χωρίς ζώα σε βραχονησίδες, ούτε και αγριελιές σε δεκάδες χιλιάδες στρέμματα στον Γράμμο.

Η ΝΔ δεν μπορεί να δεχτεί ότι δεν είναι όλοι ίδιοι όσοι άσκησαν διοίκηση στα Υπουργεία.

Ο κ. Σκανδαλίδης ξεκαθάρισε πως ουδέποτε παρενέβη στη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ουδέποτε συναλλάχθηκε με παραγωγούς, ούτε φυσικά με φραπέδες και χασάπηδες, ουδέποτε ζήτησε διευκολύνσεις από τη διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο οποίος λειτουργούσε με θεσμική αυτονομία. Οι διαδικασίες γίνονταν θεσμικά, με γραπτές ενημερώσεις από τα αρμόδια όργανα. Επιβεβαίωσε, επίσης, ότι δεν έχει οποιαδήποτε σχέση, γνώση και ανάμιξη στα βοσκοτόπια χωρίς ζώα, την εκτόξευση του εθνικού αποθέματος και την τεχνική λύση, αποδεικνύοντας τη μικροκομματική σκοπιμότητα της κλήτευσής του.

Η ΝΔ θέλει να ξεχάσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, σύμφωνα με τη δικογραφία, εντοπίζει σοβαρές ενδείξεις παρέμβασης της σημερινής κυβέρνησης στη διαδικασία επιδοτήσεων και προσπάθεια συγκάλυψης των ενδεχόμενων ευθυνών των υπουργών Βορίδη και Αυγενάκη. Δεν είναι ερμηνεία της αντιπολίτευσης η εμπλοκή των δύο Υπουργών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά συμπέρασμα από την δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Το ΠΑΣΟΚ δεν θα επιτρέψει να χαθεί η αλήθεια ούτε να στηθεί ένα βολικό αφήγημα συμψηφισμού και διαχρονικών ευθυνών. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρει την υπογραφή του κόμματος που κυβερνά τη χώρα εδώ και 7 χρόνια.

