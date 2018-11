Ο συνωμοσιολόγος σύμβουλος του Ερντογάν «ξαναχτυπά»: «Η Ελλάδα συμμετείχε στη δολοφονία Κασόγκι»! (Video)

Σε έναν απίστευτο ισχυρισμό προχώρησε ο συνωμοσιολόγος σύμβουλος του Ερντογάν, Γιτζίτ Μπολούτ.

«Η Ελλάδα, το Ισραήλ και η Αίγυπτος συμμετείχαν στο σχέδιο για τη δολοφονία του Σαουδάραβα δημοσιογράφου Τζαμάλ Κασόγκι στην Κωνσταντινούπολη», ανέφερε ο Μπουλούτ!

Σύμφωνα με τη «λογική» του Μπολούτ, αυτό έγινε για να πληγεί η Τουρκία.

#Greece #Israel and #Egypt are part of murder plot involving slain Saudi Arabia journalists #Khashoggi in Istanbul, #Turkey, claims Turkish president chief aide Yigit Bulut in a government TV network. pic.twitter.com/4qptVy73Lf