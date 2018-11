Οι αστυνομικοί της Ρωσίας έχουν ταλέντο (Video)

Θα μπορούσαν κάλλιστα να πάρουν μέρος σε talent show επιδεικνύοντας τις χορευτικές τους ικανότητες...

Στην ανατολική επαρχία της Σάκα Οι Ρώσοι Αστυνομικοί χορεύουν, γιορτάζοντας με το δικό τους τρόπο την Ημέρα της Αστυνομίας. Με βραβεύσεις, συγχαρητήριες επιστολές, τιμές και ειδικές απονομές στους αστυνομικούς που ξεχωρίζουν, η συγκεκριμένη γιορτή τιμάται κάθε χρόνο, αλλά αυτή τη φορά το εορταστικό βίντεο που ετοίμασαν, είναι ένα τόλμημα που ήδη έχει τύχει μεγάλης αναγνώρισης στο Twitter.

Nov. 10 was the national holiday for Russian police. This is how they were celebrating in the far eastern republic of Sakha pic.twitter.com/ZQyE8WnFlu