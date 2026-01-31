search
ΣΑΒΒΑΤΟ 31.01.2026
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

31.01.2026

Τραγωδία στο Κονγκό: Τουλάχιστον 200 νεκροί από κατάρρευση ορυχείου κολτάν

31.01.2026 00:57
orixeia kongo 998- new

Περισσότεροι από 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν αυτήν την εβδομάδα όταν κατέρρευσε το ορυχείο κολτάν (κολουμβίτη-τανταλίτη) Ρουμπαγιά, στην ανατολική Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

Την ανακοίνωση αυτή έκανε στο πρακτορείο Reuters ένας εκπρόσωπος του διορισμένου από τους αντάρτες κυβερνήτη της επαρχίας όπου βρίσκεται το ορυχείο, ο Λουμπούμπα Καμπέρε Μουγίσα.

Στο Ρουμπαγιά εξορύσσεται περίπου το 15% του παγκόσμιου κολτάν, από την επεξεργασία του οποίου παράγεται ταντάλιο, ένα μέταλλο με υψηλό σημείο τήξης, το οποίο είναι περιζήτητο από τους κατασκευαστές κινητών τηλεφώνων, ηλεκτρονικών υπολογιστών, τουρμπινών και την αεροδιαστημική βιομηχανία. Το ορυχείο, όπου καθημερινά οι ντόπιοι σκάβουν με τα χέρια για να κερδίσουν μερικά δολάρια, ελέγχεται από την αντάρτικη οργάνωση M23 από το 2024.

Η κατάρρευση σημειώθηκε την Τετάρτη και ο ακριβής απολογισμός παραμένει ασαφής.

Σύμφωνα με τον Μουγίσα, «περισσότεροι από 200 άνθρωποι έπεσαν θύματα αυτής της κατολίσθησης, μεταξύ των οποίων εργάτες στο ορυχείο, παιδιά και γυναίκες» που πωλούσαν εμπορεύματα. «Ορισμένοι άνθρωποι διασώθηκαν την τελευταία στιγμή και φέρουν σοβαρά τραύματα», πρόσθεσε.

Ένας σύμβουλος του κυβερνήτη, που ζήτησε να παραμείνει ανώνυμος, είπε ότι έχει επιβεβαιωθεί ο θάνατος τουλάχιστον 227 ανθρώπων.

Τα Ηνωμένα Έθνη καταγγέλλουν ότι η Μ23 λεηλατεί τον πλούτο του Ρουμπαγιά για να χρηματοδοτήσει τον πόλεμό της, με τη στήριξη της κυβέρνηση της γειτονικής Ρουάντας, κάτι που το Κιγκάλι διαψεύδει.

Οι βαριά οπλισμένοι αντάρτες, που δηλώνουν ότι στόχος τους είναι να ανατρέψουν την κυβέρνηση της ΛΔ Κονγκό και να εγγυηθούν την ασφάλεια της μειονότητας των Τούτσι, κατέλαβαν και άλλα εδάφη, πλούσια σε μεταλλεύματα, κατά την αιφνιδιαστική, ταχεία προέλασή τους στο ανατολικό Κονγκό το 2025.

