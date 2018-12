Σε βίντεο που ανάρτησε στο twitter o ανταποκριτής του Telesur TV, Ηibai Arbide Aza, από τα επεισόδια της Πέμπτης στα Εξάρχεια, διακρίνεται άνδρας των ΜΑΤ να χτυπάει με την ασπίδα του έναν συλληφθέντα στο πρόσωπο.

We witnessed a police officer beating an handcrafted young men at Exarchia, Athens. #antireport pic.twitter.com/CiCWCxgory