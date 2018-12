Ν. Υόρκη: Στο σόου της Πρωτοχρονιάς η Αγκιλέρα

Η Κριστίνα Αγκιλέρα θα τραγουδήσει ζωντανά τα λεπτά πριν από την κάθοδο της κρυστάλλινης μπάλας που συμβολίζει την αλλαγή έτους στην Times Square της Νέας Υόρκης.

Η εταιρεία Dick Clark Productions ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η Αγκιλέρα θα συμμετάσχει μαζί με τους Bastille, Dan and Shay και New Kids On The Block στον καθιερωμένο εορτασμό για την έλευση του Νέου Έτους και στην αντίστροφη μέτρηση που μεταδίδονται ζωντανά ως τηλεοπτικό σόου «Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve with Ryan Seacrest” που προβάλλεται από το ABC.

Η Κριστίνα Αγκιλέρα εμφανίστηκε τελευταία φορά στο σόου το 2007. Είναι η δεύτερη φορά που θα πάρουν μέρος οι New Kids και οι Bastille και η πρώτη εμφάνιση των Dan και Shay.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός και τηλεοπτικός παρουσιαστής, Ράιαν Σίκρεστ θα παρουσιάσει το σόου και στην αντίστροφη μέτρηση θα είναι μαζί του η Τζένι ΜακΚάρθι.

Ο Post Malone θα κάνει την πρώτη εμφάνιση μετά τον ερχομό του Νέου Έτους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ