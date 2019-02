Παράνοια: Έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω στο πεζοδρόμιο - Από τύχη δεν σκοτώθηκε άνθρωπος (Video)

Σοκάρει το βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και δείχνει την τρελή πορεία αυτοκινήτου μέσα σε δρόμους της πόλης, προτού καρφωθεί πάνω σε άλλα σταθμευμένα οχήματα.

Στο τρομακτικό βίντεο το αυτοκίνητο εμφανίζεται να περνά με ιλιγγιώδη ταχύτητα εκατοστά από έναν πεζό, πάνω στο πεζοδρόμιο και να χάνεται στο βάθος.

Άλλη κάμερα καταγράφει το τέλος της τρελής κούρσας του οχήματος, το οποίο καρφώνεται πάνω σε παρκαρισμένα αυτοκίνητα.

Το βίντεο προέρχεται από τις ΗΠΑ και εκτιμάται ότι ο οδηγός του «αφηνιασμένου» αυτοκινήτου ήταν μεθυσμένος.

CCTV has emerged from the US of an alleged drunk driver speeding over a pavement before crashing.



Miraculously no one was hurt in the incident.



