Ο Τραμπ τράβηξε το αυτί του ΟΠΕΚ: Μειώστε την τιμή του πετρελαίου

Πτώση κατέγραψε σήμερα η τιμή του πετρελαίου, αντιστρέφοντας την προηγούμενη άνοδό του αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είπε στους παραγωγούς του ΟΠΕΚ να «χαλαρώσουν» καθώς οι τιμές είναι πολύ υψηλές.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για το πετρέλαιο μπρεντ σημείωσαν πτώση 91 σεντς στα 66,21 δολάρια το βαρέλια στις 14:46 ώρα Ελλάδας, έχοντας νωρίτερα καταγράψει άνοδο στα 67,47 δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο από τις αρχές του έτους.

Τα αντίστοιχα συμβόλαια για το αμερικανικό αργό σημείωσαν πτώση κατά 74 σεντς στα 56,52 δολάρια το βαρέλι.

«Οι τιμές πετρελαίου αυξάνονται πάρα πολύ. ΟΠΕΚ, παρακαλώ ηρεμήστε και πάρτε το χαλαρά. Ο κόσμος δεν μπορεί να αντέξει μια αύξηση τιμών – Εύθραυστον!», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Twitter.

Oil prices getting too high. OPEC, please relax and take it easy. World cannot take a price hike - fragile!