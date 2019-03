«Μήνυμα» Μπαρνιέ προς Βρετανία: Μην έχετε ψευδαισθήσεις...

Η Βρετανία θα λάβει μια μεταβατική περίοδο στη μετά-Brexit εποχή, μόνο αν η Βουλή των Κοινοτήτων επικυρώσει τη Συμφωνία Αποχώρησης, δήλωσε σήμερα ο Ευρωπαίος διαπραγματευτής για το Brexit Μισέλ Μπαρνιέ, λίγο πριν την ψηφοφορία στο βρετανικό κοινοβούλιο επί της Συμφωνίας της πρωθυπουργού Τερέζας Μέι με τις Βρυξέλλες.

«Ακούγοντας τη συζήτηση στη Βουλή των Κοινοτήτων: φαίνεται να υπάρχει μια επικίνδυνη ψευδαίσθηση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να επωφεληθεί από μια μεταβατική περίοδο χωρίς την ύπαρξη της Συμφωνίας Αποχώρησης», ανέφερε ο Μπαρνιέ με ανάρτησή του στο Twitter.

«Να είμαι ξεκάθαρος: η μόνη νομική βάση για μια μετάβαση είναι η Συμφωνία Αποχώρησης. Καμία συμφωνία για αποχώρηση σημαίνει καμία μετάβαση».

Listening to debate in @HouseofCommons : there seems to be a dangerous illusion that the UK can benefit from a transition in the absence of the WA.

Let me be clear: the only legal basis for a transition is the WA. No withdrawal agreement means no transition.