Τραμπ για το μακελειό στη Νέα Ζηλανδία: Πέθαναν τόσο αναίτια, ο Θεός να μας ευλογεί όλους

Το μακελειό στη Νέα Ζηλανδία, με τους 49 νεκρούς μουσουλμάνους από την τρομοκρατική, ισλαμοφοβικών κινήτρων επίθεση, εξακολουθεί να συγκλονίζει όλο τον πλανήτη.

Μεταξύ πολλών ακόμη ηγετών και οργανισμών, τον αποτροπιασμό του εξέφρασε, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στο μήνυμά του, στέλνει την υποστήριξή του και τις ευχές του «στους ανθρώπους της Νέας Ζηλανδίας ύστερα από το τρομακτικό μακελειό στα τζαμιά.

49 άνθρωποι έχασαν τις ζωές τους τόσο αναίτια, με πολλούς ακόμη να έχουν τραυματιστεί σοβαρά.

Οι ΗΠΑ στέκονται στη Νέα Ζηλανδία για ό,τι μπορούμε να κάνουμε.

Ο Θεός να ευλογεί τους πάντες» τόνισε, καταλήγοντας ο Ντόνταλντ Τραμπ.

Το tweet του Αμερικανού προέδρου:

My warmest sympathy and best wishes goes out to the people of New Zealand after the horrible massacre in the Mosques. 49 innocent people have so senselessly died, with so many more seriously injured. The U.S. stands by New Zealand for anything we can do. God bless all!