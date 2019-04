Το post του Σταρόβα στα γενέθλιά του - Αποκαλύπτει την ηλικία του (Photo)

Όσο περνάνε τα χρόνια, μεγαλώνοντας συνειδητοποιεί κανείς, πως η ζωή είναι πολύ μικρή για να την << ξοδεύουμε>> σε ανόητους εγωισμούς και μικροψυχίες... Σήμερα κλείνω τα 56! Διανύω μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής μου και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με όσα απλόχερα μου προσέφερε και μου προσφέρει!! ( Ευχαριστώ από καρδιάς όλους για τις ευχές!!)

A post shared by Dimitris Starovas (@dstarovas_official) on Apr 10, 2019 at 6:42am PDT