Ασύλληπτη καταστροφή στην Παναγία των Παρισίων: Κατέρρευσε η στέγη από τη φωτιά - Live εικόνα (Photos/Videos)

Ανεξέλεγκτη μαίνεται η φωτιά που καταστρέφει την Παναγία των Παρισίων. Η στέγη του κτιρίου κατέρρευσε, όπως και το χαρακτηριστικό βέλος, η κορυφή του κωδωνοστασίου.

Δείτε live εικόνα από το κέντρο του Παρισίου:

Ένας εκπρόσωπος του ναού είπε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι έχει τυλιχθεί στις φλόγες όλος ο ξύλινος σκελετός, που χρονολογείται από το 19ο αιώνα από τη μία πλευρά και από τον 13ο από την άλλη. "Όλα καίγονται (...) δεν θα απομείνει τίποτα", είπε ο Αντρέ Φινό.

Ένα τεράστιο σύννεφο καπνού έχει υψωθεί πάνω από την πόλη και στάχτες πέφτουν σε μεγάλη έκταση.

"Όλα καταρρέουν", είπε ένας αξιωματικός της αστυνομίας που βρισκόταν στο σημείο, την ώρα που η στέγη φλεγόταν ακόμη.

Μετά την κατάρρευση του βέλους της εκκλησίας, ο αντιδήμαρχος Εμανουέλ Γκρεγκουάρ, είπε ότι έχει ξεκινήσει μια "ιδιαίτερη αποστολή" για να σωθούν τα έργα τέχνης που φιλοξενούνται στον ναό. Δίνεται επίσης προτεραιότητα στην ασφάλεια των τουριστών και των κατοίκων της περιοχής.

Τα κτίρια γύρω από την εκκλησία, στην καρδιά της πρωτεύουσας, έχουν εκκενωθεί.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 19.50 (ώρα Ελλάδας) και ενδεχομένως συνδέεται με τις εργασίες συντήρησης που γίνονταν στο κτίριο. Το τηλεοπτικό κανάλι France 2 μετέδωσε ότι η αστυνομία την θεωρεί "ατύχημα". Λόγω των εργασιών ανακαίνισης στην εκκλησία την περασμένη εβδομάδα απομακρύνθηκαν από τον χώρο τα ορειχάλκινα αγάλματα.

Η επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιά είναι σε εξέλιξη. Ένας εκπρόσωπος του δήμου ανέφερε μέσω του Twitter ότι η περιοχή εκκενώνεται.

Περίπου 13 εκατομμύρια τουρίστες επισκέπτονται κάθε χρόνο τον εμβληματικό καθεδρικό ναό που χρονολογείται από τον 12ο αιώνα. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είναι η πρώτη ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας για τους Καθολικούς που φέτος γιορτάζουν το Πάσχα στις 21 Απριλίου.

Δημοσιογράφοι στο BBC πάντως επισήμαναν την καθυστερημένη άφιξη των δυνάμεων της Πυροσβεστικής στην Παναγία των Παρισίων, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «θα περίμενε κανείς ότι θα υπήρχε ένα σχέδιο».

Σημείωσαν μάλιστα ότι οι πυροσβέστες μοιάζουν να αδυνατούν να ελέγξουν την πυρκαγιά, σαν να μην ξέρουν τι ακριβώς να κάνουν.

Εκκενώνεται το Ιλ ντε λα Σιτέ

Εκκενώνεται το Ιλ ντε λα Σιτέ, η νησίδα στον Σηκουάνα επί της οποίας βρίσκεται η Παναγία των Παρισίων.

Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες

Ο υφυπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας γνωστοποίησε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες από την πυρκαγιά στον ναό της Παναγίας των Παρισίων, σημειώνοντας ότι οι αρχές συνεχίζουν να ερευνούν τα ακριβή αίτια της φωτιάς.

Από την πλευρά του, το γραφείο του εισαγγελέα του Παρισιού ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε έρευνα για την πυρκαγιά.

Σπεύδει στο σημείο ο Εμανουέλ Μακρόν

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν σπεύδει στην περιοχή, όπου βρίσκεται ο εμβληματικός Καθεδρικός της Παναγίας των Παρισίων, έγινε γνωστό από τη γαλλική προεδρία.

Σε μήνυμά του στο Twitter, o Γάλλος πρόεδρος, που λίγο νωρίτερα ανακοίνωσε ότι ακυρώνει το προγραμματισμένο για απόψε διάγγελμά του προς το Έθνος για το θέμα των «κίτρινων γιλέκων», σημείωσε:

«Η Παναγία των Παρισίων στις φλόγες. Έντονη συγκίνηση για ολόκληρο το έθνος. Οι σκέψεις προς όλους τους καθολικούς και προς όλους τους Γάλλους. Όπως όλοι οι συμπατριώτες μας, εκφράζω τη λύπη μου που βλέπω να καίγεται αυτό το κομμάτι όλων μας».

Μέρκελ: Καίγεται σύμβολο του ευρωπαϊκού πολιτισμού

Η Γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ δήλωσε ότι ο Καθεδρικός της Παναγίας των Παρισίων, που κατακαίγεται από γιγαντιαία φωτιά, είναι ένα «σύμβολο της Γαλλίας» και «του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού».

«Αυτές οι φρικτές εικόνες της Παναγίας των Παρισίων να καίγεται μας πληγώνουν. Η Παναγία των Παρισίων είναι σύμβολο της Γαλλίας και του ευρωπαϊκού μας πολιτισμού Οι σκέψεις μας είναι με τους Γάλλους φίλους μας», ανέφερε ο εκπρόσωπος της καγκελαρίου Στέφεν Ζάιμπεργκ.

«Η Παναγία των Παρισίων καίγεται και μαζί οι καρδιές μας. Οι σκέψεις μας είναι στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους Γάλλους φίλους μας», ανέφερε με tweet ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Χάικο Μάας, εκφράζοντας τη στήριξή του στη Γαλλία για την τεράστια πυρκαγιά που κατακαίει τον Καθεδρικό της Παναγίας των Παρισίων, δηλώνοντας ότι πιστεύει ότι εκφράζει επίσης τις «καρδιές» όλων των Γερμανών.

Smoke billowing from Notre Dame Cathedral in Paris, France. pic.twitter.com/mvx4jN19fH — David Almacy (@almacy) April 15, 2019

I don’t know what happened, but there is fire at #NotreDame pic.twitter.com/7zVHjY9dUw — Silvia López Serra (@slopezserra) April 15, 2019

Ash is falling from the sky as #NotreDame burns pic.twitter.com/cxYHZXhNyv — Elaine Leavenworth (@ELeavenworth) April 15, 2019