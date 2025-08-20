search
20.08.2025 23:30

Για κατασκοπεία κατηγορείται ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέρ που εκτίει ποινή φυλάκισης στη Ρωσία

Ο Γάλλος ερευνητής Λοράν Βινατιέρ, που εκτίει ποινή φυλάκισης τριών ετών στη Ρωσία, κατηγορείται πλέον για κατασκοπεία, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με ένα έγγραφο που περιήλθε στην κατοχή του Γαλλικού Πρακτορείου, ο Βινατιέρ θα προσαχθεί ενώπιον δικαστηρίου, αυτή τη φορά για κατασκοπεία, μια κατηγορία που επισύρει ποινή κάθειρξης έως και 20 ετών.

Η ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 25 Αυγούστου.

Ο Βινατιέρ, που εργαζόταν για μια ελβετική μη κυβερνητική οργάνωση η οποία μεσολαβεί σε συρράξεις, είναι μεταξύ των Δυτικών που συνελήφθησαν στη Ρωσία τα τελευταία χρόνια, εν μέσω διπλωματικής έντασης λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Το Παρίσι έχει ζητήσει την απελευθέρωσή του, κατηγορώντας τη Ρωσία ότι κρατά ομήρους τους Δυτικούς πολίτες. Ο Βινατιέρ κρίθηκε ένοχος για συλλογή πληροφοριών για τα ρωσικά οπλικά συστήματα και για παραβίαση του νόμου περί «ξένων πρακτόρων», επειδή δεν είχε δηλωθεί ως τέτοιος.

Ο Βινατιέρ εργαζόταν ως σύμβουλος στο Κέντρο Ανθρωπιστικού Διαλόγου που εδρεύει στη Γενεύη και είναι ειδικός σε θέματα που αφορούν τη Ρωσία και τις άλλες πρώην σοβιετικές δημοκρατίες. Στο δικαστήριο είχε δηλώσει ότι στο πλαίσιο της δουλειάς του «παρουσίαζε τα συμφέροντα της Ρωσίας στις διεθνείς σχέσεις».

Ποιες είναι οι προοπτικές μιας εκεχειρίας στον πόλεμο – Ο Τραμπ που προσχώρησε στις θέσεις του Πούτιν και η Ευρώπη που δεν είναι έτοιμη για ειρήνη

ΗΠΑ: Ο Ρούμπιο ανακοινώνει νέες κυρώσεις κατά δικαστών του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου – Για «κατάφωρη επίθεση» μιλά το Δικαστήριο

Μεντβέντεφ κατά Μακρόν: Το ανεγκέφαλο κοκόρι επιμένει στην αποστολή στρατού στην Ουκρανία

