Zωντανοί πάνω σε βράχο εντοπίστηκαν ο 12χρονος και ο 20χρονος που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στη Χαλκιδική

Αίσιο τέλος είχε η αναζήτηση του 12χρονου και του 20χρονου που είχαν πάει για ψαροντούφεκο στο Παλιούρι Χαλκιδικής και δεν έδιναν σημεία ζωής.

Σύμφωνα με το ThessPost.gr οι δύο υπήκοοι Ρωσίας εντοπίστηκαν λίγο μετά τις 23:00 ζωντανοί πάνω σε ένα βράχο. Στο σημείο επιχειρεί κλιμάκιο της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης από τη βάση Κασσάνδρας.

Στις 21:00 οι οικείοι δήλωσαν στις αρχές ότι δεν μπορούν να τους εντοπίσουν. Αμέσως ξεκίνησαν έρευνες από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού, ένα όχημα του Λιμενικού από την ξηρά και ένα ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιά στο Πηγάδι Ηλείας: Σηκώθηκαν 4 εναέρια μέσα – Έχουν καεί 20 στρέμματα

Eurostat: Θλιβερή πρωτιά για την Ελλάδα – 1 στους 5 Έλληνες δεν έλαβε την ιατρική περίθαλψη που χρειάστηκε το 2024

Μπαράζ επιχειρήσεων της αστυνομίας για ναρκωτικά και εκβιασμούς σε νησιά – Καταδρομικές και σε καταυλισμούς Ρομά στη Δυτική Αττική