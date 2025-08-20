Θρίλερ στην Χαλκιδική: Έρευνες για τον εντοπισμό υποβρύχιων αλιέων στο Παλιούρι

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο υπηκόων Ρωσίας, ηλικίας 12 και 20 ετών, οι οποίοι, σύμφωνα με τους οικείους τους είχαν πάει για υποβρύχια αλιεία στη θαλάσσια περιοχή Παλιουρίου, στη Χαλκιδική.

Στις έρευνες που συντονίζει το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, συμμετέχουν δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, ένα όχημα του Λιμενικού από ξηράς, καθώς και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

