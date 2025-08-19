Γεμιστές μελιτζάνες παπουτσάκια με τυρένια μπεσαμέλ

Γεμιστές μελιτζάνες παπουτσάκια, ένα κλασικό καλοκαιρινό πιάτο, ευέλικτο και πεντανόστιμο.

Ο συνδυασμός κρεμμυδιών, ντομάτας, μπαχαρικών, κιμά και τυρένιας σάλτσας μπεσαμέλ είναι μια συνταγή που κερδίζει με την εμφάνισή της αλλά και με την υπέροχη, πλούσια και χορταστική της γεύση.

Υλικά για τη Συνταγή

5 μελιτζάνες

500 γραμμάρια κιμά μοσχαρίσιος/χοιρινός/γαλοπούλας

1 μεγάλο κρεμμύδι, ψιλοκομμένο

3 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας

2 σκελίδες σκόρδο, πολτοποιημένες

½ φλιτζάνι κόκκινο κρασί

1 κονσέρβα τοματάκια ψιλοκομμένα ή 1 συσκευασία χυμό ντομάτα

½ κουταλάκι του γλυκού ξερή ρίγανη

½ κουταλάκι του γλυκού θυμάρι

1 κανελόξυλο

Αλατοπίπερο κατά βούληση

Ελαιόλαδο κατά βούληση

Για την μπεσαμέλ

100 γραμμάρια βούτυρο

100 γραμμάρια αλεύρι γ.ο.χ.

900 ml γάλα φρέσκο

1/3 κουταλάκι του γλυκού μοσχοκάρυδο

Λίγο αλατοπίπερο

2 κρόκους αυγών

150 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη, ή κεφαλοτύρι ή άλλο σκληρό τυρί

1 χούφτα μαϊντανό ψιλοκομμένο, για το πασπάλισμα

Εκτέλεση

1. Αρχικά προθερμάνετε το φούρνο στους 200ο C και στρώστε ένα ταψί με λαδόκολλα. Κόψτε τις μελιτζάνες κατά μήκος στη μέση, χαράξτε τη σάρκα τους ελαφρά με ένα μαχαίρι (μην φτάσετε μέχρι κάτω), αλατοπιπερώστε τις και ραντίστε τις με λίγο ελαιόλαδο. Τοποθετήστε τις ανάποδα στο προετοιμασμένο ταψί και ψήστε τις για 30-40 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν.

2. Στο μεταξύ ετοιμάστε τον κιμά. Σε ένα μεγάλο τηγάνι ή κατσαρόλα με καπάκι, ζεστάνετε μερικές κουταλιές ελαιόλαδο και σοτάρετε το ψιλοκομμένο κρεμμύδι μέχρι να γυαλίσει και να μαλακώσει. Βάλτε το σκόρδο για 1-2 λεπτά και προσθέστε τον κιμά, σπάζοντάς τον με ξύλινη κουτάλα και ανακατεύοντας συνεχώς, μέχρι να ροδίσει ελαφρά. Σβήστε με το κρασί σε δυνατή φωτιά και μόλις εξατμιστεί, προσθέστε τη σάλτσα ντομάτας και τα μυρωδικά. Μόλις κοχλάσει χαμηλώστε τη φωτιά σε πολύ ήπια, σκεπάστε με το καπάκι και σιγοβράστε τη σάλτσα για 30 λεπτά, μέχρι να δέσει και να μελώσει. Πασπαλίστε με λίγο ψιλοκομμένο μαϊντανό και αφήστε την στην άκρη.

3. Ετοιμάστε τη μπεσαμέλ. Λιώστε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά, ρίξτε το αλεύρι και ψήστε το λίγο, ανακατεύοντας συνεχώς με ξύλινη κουτάλα, για λίγα λεπτά. Προσθέστε το γάλα χλιαρό και συνεχίστε το ανακάτεμα σε μέτρια φωτιά μέχρι να δέσει η σάλτσα, να σχηματίζει στροβίλους που μένουν και να καλύπτει την πίσω μεριά της ξύλινης κουτάλας. Αποσύρετε από τη φωτιά, αλατοπιπερώστε, ρίξτε το μοσχοκάρυδο και τους κρόκους χτυπημένους, ανακατεύοντας γρήγορα για να μην ψηθεί το αυγό. Βάλτε λίγη τριμμένη παρμεζάνα ή κεφαλοτύρι και ρίξτε ένα τελευταίο ανακάτεμα.

4. Στήστε το φαγητό. Πάρτε τις ψημένες μελιτζάνες, γυρίστε τις και με ένα πιρούνι πιέστε ελαφρά τη σάρκα, ώστε να δημιουργηθεί μια κοιλότητα για τη γέμιση. Βάλτε περίπου 2 κουταλιές της σούπας από τη γέμιση κιμά σε κάθε μελιτζάνα και συμπληρώστε με μια κουτάλα από τη σάλτσα μπεσαμέλ. Πασπαλίστε με λίγο τριμμένο τυρί και ψήστε στους 200ο C για 20 λεπτά περίπου, να ροδίσει όμορφα η επιφάνειά τους.

