ΣΑΒΒΑΤΟ 16.08.2025
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

16.08.2025

Σπιτικό παγωμένο τσάι ροδάκινο

16.08.2025 06:20
Το παγωμένο τσάι ροδάκινο είναι ένα εξαιρετικά δημοφιλές ρόφημα σε όλο τον κόσμο με προέλευση τις νότιες ηνωμένες πολιτείες και με την παλαιότερη χρονολογημένη γραπτή συνταγή σε έναν οδηγό μαγειρικής του 1879.

Αυτό το αγαπημένο δροσιστικό ρόφημα, ετοιμάζεται εύκολα, με 3 μόνο υλικά και είναι ιδανικό για τις ζεστές καλοκαιρινές μέρες και τα μπάρμπεκιου στη βεράντα ή τον κήπο.

Υλικά για τη Συνταγή

Για το σιρόπι

1 φλιτζάνι ζάχαρη

1 φλιτζάνι νερό

2 ώριμα ροδάκινα, κομμένα σε λεπτές φέτες, + περισσότερα για το σερβίρισμα

Για το τσάι

2-3 κουταλιές της σούπας φύλλα μαύρο τσάι (ή 3-4 φακελάκια τσαγιού, ανάλογα με το πόσο δυνατό το προτιμάτε)

8 φλιτζάνια νερό, κατά προτίμηση φιλτραρισμένο

Εκτέλεση

1. Αρχικά ετοιμάστε ένα απλό σιρόπι. Σε μια μικρή κατσαρόλα, βράστε τη ζάχαρη, το νερό και τα ροδάκινα, κομμένα σε φέτες. Στη συνέχεια, χαμηλώστε τη φωτιά και χρησιμοποιήστε μια ξύλινη κουτάλα για να ανακατέψετε και να λιώσετε, πιέζοντας τα ροδάκινα για να εμπλουτίσουν το σιρόπι με τη γεύση τους.

2. Μόλις διαλυθεί η ζάχαρη, σκεπάστε το, αποσύρετε από τη φωτιά και αφήστε το να εκχειλιστεί για 25-30 λεπτά.

3. Στο μεταξύ, ετοιμάστε το τσάι σας χρησιμοποιώντας είτε μια μεγάλη κατσαρόλα είτε μια τσαγιέρα. Χρησιμοποιήστε λιγότερο τσάι αν το προτιμάτε πιο αδύναμο ή περισσότερο τσάι αν το προτιμάτε πιο δυνατό και προσπαθήστε να μην το αφήσετε να μουλιάσει για περισσότερο από 4-5 λεπτά, διαφορετικά μπορεί να πικρίσει.

4. Μόλις είναι έτοιμο, αφαιρέστε τα φακελάκια τσαγιού ή σουρώστε τα φύλλα τσαγιού και μεταφέρετέ το σε μια κανάτα. Βάλτε το στο ψυγείο να κρυώσει.

5. Παράλληλα ρίξτε το σιρόπι σε ένα μπουκάλι ή δοχείο πάνω από ένα λεπτό σουρωτήρι για να σουρώσετε τα ροδάκινα. Μπορείτε να κρατήσετε τα ροδάκινα για μελλοντική χρήση, όπως για να τα τοποθετήσετε πάνω σε κέικ ή παγωτά.

6. Για το σερβίρισμα, είτε προσθέστε όσο σιρόπι θέλετε στο τσάι, ή αδειάστε όλο το σιρόπι στην κανάτα με το τσάι και ανακατέψτε. Σερβίρετε το τσάι με πάγο και φρέσκα ροδάκινα, κομμένα σε φέτες.

