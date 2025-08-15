search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025
CUCINA POVERA

Βάσω Κατσανικάκη ΒΑΣΩ ΚΑΤΣΑΝΙΚΑΚΗ

15.08.2025 06:08

Ψάρι πλακί με σάλτσα puttanesca

15.08.2025 06:08


Αυτή η κλασική και πεντανόστιμη συνταγή για ψάρι πλακί ετοιμάζεται εύκολα, σε 30 μόνο λεπτά και αποτελεί το ιδανικό ελαφρύ γεύμα ή δείπνο για τις μέρες του καλοκαιριού.

Το μαγείρεμα του ψαριού μέσα στη σάλτσα διατηρεί ένα ζουμερό αποτέλεσμα πλήρως εμποτισμένο με την αρωματική και δυνατή γεύση της πουτανέσκα.

Υλικά για τη Συνταγή

4 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

6 σκελίδες σκόρδο, ψιλοκομμένες

3 φιλετάκια αντσούγιες

1/3 φλιτζανιού λευκό κρασί

800 γραμμάρια τριμμένες ντομάτες ή αποφλοιωμένα ψιλοκομμένα τοματάκια κονσέρβα

½ κουταλάκι του γλυκού ρίγανη

½ κουταλάκι του γλυκού θυμάρι

½ φλιτζάνι μαύρες ελιές Καλαμών, εκπυρηνωμένες και κομμένες στη μέση

2 κουταλιές της σούπας κάππαρη, στραγγισμένη

700 γραμμάρια φιλέτο λευκού ψαριού όπως μπακαλιάρος, γλώσσα κτλ.

¾ κουταλάκι του γλυκού αλάτι

¼ φλιτζανιού φρέσκο μαϊντανό ή βασιλικό, ψιλοκομμένο

Νιφάδες κόκκινης πιπεριάς (μπούκοβο) προαιρετικά

Εκτέλεση

1. Αρχικά προθερμάνετε τον φούρνο στους 200° C με μια σχάρα στη μεσαία θέση του φούρνου.

2. Ζεστάνετε σε μέτρια φωτιά το ελαιόλαδο, σε ένα μεγάλο τηγάνι ή σκεύος που μπορεί να μπει στο φούρνο. Ρίξτε το σκόρδο και τις αντσούγιες. Σοτάρετε, για 1 – 2 λεπτά, ανακατεύοντας με ξύλινη κουτάλα για να σπάσουν οι αντζούγιες και να βγάλουν το άρωμά τους.

3. Προσθέστε το κρασί και μαγειρέψτε μέχρι να μειωθεί ελαφρώς η πυκνότητά του, για 4 λεπτά περίπου. Βάλτε τις ντομάτες, τη ρίγανη και το θυμάρι και αφήστε τη σάλτσα να σιγοβράσει. Ανακατεύετε περιστασιακά, για περίπου 10 λεπτά ή μέχρι να διαλυθούν οι ντομάτες και η σάλτσα να αρχίσει να πήζει.

4. Προσθέστε τις ελιές και την κάπαρη.

5. Αλατίστε το ψάρι και τοποθετήστε το στο τηγάνι με τη σάλτσα. Μεταφέρετε το σκεύος στον προετοιμασμένο φούρνο και ψήστε μέχρι το ψάρι να γίνει αδιαφανές και να ξεφλουδίζει εύκολα με ένα πιρούνι, για 8 με10 λεπτά.

6. Βγάλτε το ψάρι από το φούρνο και μοιράστε το σε 4 πιάτα σερβιρίσματος. Ρίξτε τη σάλτσα πάνω από το ψάρι και πασπαλίστε με βασιλικό και νιφάδες κόκκινης πιπεριάς, αν επιθυμείτε.

Διαβάστε επίσης:

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

Πίτσα με σκόρδο και ξινόκρεμα

Τσουρόφλες (τσούρος βάφλες)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15.08.2025 05:49
