Notre Dame: Το βίντεο που κάνει τον γύρο των ΜΜΕ - Άγνωστος βρίσκεται μέσα την ώρα της φωτιάς

Πολλά ερωτήματα και σχόλια στα social media έχει προκαλέσει βίντεο με άγνωστο άνδρα στο εσωτερικό του ναού την ώρα που μαίνεται η πυρκαγιά.

Το επίμαχο βίντεο δείχνει έναν άνδρα σε έναν από τους Πύργους του Καθεδρικού Ναού να προχωράει ατάραχος και να εισέρχεται στο εσωτερικό.

Ο άνδρας που μοιάζει με εργάτης φοράει ένα κίτρινο γιλέκο, μαύρα ρούχα και κράνος στο κεφάλι.

Ωστόσο oι εργάτες όμως είχαν φύγει πριν ξεσπάσει η φωτιά και δίνουν καταθέσεις στην αστυνομία.

#Breaking: Just in - Video is emerging of a #GiletsJaunes in black cloths at one of the the 2 towers half an hour at the start of the fire at the cathédrale Notre-Dame de #Paris. #NotreDame #France. pic.twitter.com/haGSO7VCIB