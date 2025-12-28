search
28.12.2025 14:22

Ιωάννης Παπαζήσης: «Έχω φύγει από παράσταση γιατί δεν μπορούσα να ανεχτώ μια συμπεριφορά»

28.12.2025 14:22
papazisis

Για το αίσθημα ισότητας που τον διακατέχει και για τους ανθρώπους του θεάτρου που θεωρούν πως έχουν εξουσία μίλησε ο Ιωάννης Παπαζήσης στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του Mega.

«Έφυγα μια φορά από παράσταση γιατί ήταν μια συμπεριφορά που δεν μπορούσα να την ανεχτώ. Σήμερα έχει πάρει τη λέξη τοξικότητα. Μία ακόμη φορά ήταν αντίδραση. Δεν είμαι καλός στο να μπορώ να συγκρατήσω το δίκιο που με διακατέχει. Κατέβηκα από τη σκηνή την ώρα της πρόβας κι ήμουν έτοιμος να μαλώσω», αποκάλυψε ο γνωστός ηθοποιός.

«Δεν μπορούσα να καταλάβω την ανωτερότητα του σκηνοθέτη απέναντι στον ηθοποιό, αλλά δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω -αυτό που είπε ο κος, Μπέζος- την ανωτερότητα του ηθοποιού από τον σερβιτόρο. Δεν μπορώ γενικά να συνειδητοποιήσω την ανωτερότητα των ανθρώπων απέναντι σε κάποιους άλλους. Δεν την καταλαβαίνω από μικρός», πρόσθεσε.

«Εγώ αυτό με τα ιερά τέρατα στο ελληνικό θέαμα, δεν το έχω αποδεχθεί εύκολα μέσα μου. Λέω συνέχεια ότι δεν είμαι καλός ηθοποιός, είμαι ηθοποιός. Έχω κάνει πολύ καλούς ρόλους κι άλλους που δεν ήμουν καλός. Είμαι καλλιτέχνης. Εδώ στην Ελλάδα το έχουμε πολύ εύκολο να ονοματίσουμε ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας ηθοποιός. Όταν είδα τον μεγαλύτερο Έλληνα ηθοποιό, δεν είδα ρόλους πολύ καλούς. Και το συντηρούν κι οι ίδιοι. Στην Τέχνη δεν υφίσταται αυτό», εξήγησε ο Ιωάννης Παπαζήσης.

