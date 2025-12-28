search
ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 15:32
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.12.2025 09:13

Χάρις Αλεξίου: Τα ξεχωριστά 75α της γενέθλια – Η τούρτα, η συγκίνηση και η έκπληξη των φίλων της (Video)

28.12.2025 09:13
haroula alexiou genethlia (1)

Μια ιδιαίτερα ξεχωριστή ημέρα ήταν η χθεσινή για τη Χαρούλα Αλεξίου, η οποία γιόρτασε τα 75ά γενέθλιά με αγαπημένους φίλους στη Χαλκίδα.

Η σπουδαία ερμηνεύτρια βρέθηκε στην πόλη της Εύβοιας μαζί με στενούς της ανθρώπους, επιλέγοντας –σύμφωνα με το eviathema– τη γνωστή ταβέρνα «Τσαφ» για το γεύμα των γενεθλίων της. Το κλίμα στο κατάστημα ήταν από την πρώτη στιγμή ζεστό και εορταστικό, με την ίδια να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης και ανεπιτήδευτης χαράς, σε μια βραδιά που κινήθηκε σε χαμηλούς τόνους αλλά με έντονη συναισθηματική φόρτιση.

Η πιο συγκινητική στιγμή της βραδιάς ήρθε λίγο πριν την εμφάνιση της γενέθλιας τούρτας. Οι υπεύθυνοι του καταστήματος, θέλοντας να τιμήσουν την παρουσία της μεγάλης κυρίας του ελληνικού τραγουδιού, επέλεξαν να ακουστεί από τα ηχεία το εμβληματικό της τραγούδι «Θα μεγαλώνουμε μαζί». Η μουσική πλημμύρισε τον χώρο, δημιουργώντας μια νοσταλγική και βαθιά ανθρώπινη ατμόσφαιρα, προκαλώντας εμφανή συγκίνηση τόσο στην ίδια όσο και στην παρέα της.

Ιδιαίτερο χρώμα στη γιορτή έδωσαν και οι φίλοι της, οι οποίοι –όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media– φρόντισαν να κάνουν τη μέρα ακόμη πιο ξεχωριστή, επιστρατεύοντας ένα λεωφορείο «από τα παλιά» για τη μετακίνησή τους από την Αθήνα στη Χαλκίδα.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, το κλίμα ήταν κεφάτο, με τραγούδια και χαμόγελα, ενώ από την παρέα δεν θα μπορούσε να λείπει η πολύ καλή της φίλη, Δήμητρα Γαλάνη. Οι δύο αγαπημένες ερμηνεύτριες ανέβηκαν στο λεωφορείο και τραγούδησαν μαζί το Τράβα μπρος, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές σε όσους βρέθηκαν δίπλα τους, πριν το λεωφορείο αναχωρήσει για τη Χαλκίδα.

Η ίδια η Χαρούλα Αλεξίου επέλεξε να μοιραστεί ένα στιγμιότυπο από τη γιορτή με τους θαυμαστές της μέσα από τα social media, ανεβάζοντας μια φωτογραφία και συνοδεύοντάς τη με τη χαρακτηριστική λεζάντα: «Πάει πέρασε κι αυτό! Πάμε γι’ άλλα τώρα!».

Διαβάστε επίσης:

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Είμαι γάτα, μετά από 2 εντατικές έχω άλλες 5 ζωές»

Βόσσου για Eurovision: Διαφωνώ με το μποϊκοτάζ στο Ισραήλ, είναι ένα μουσικό γεγονός (Video)

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Στέλεχος γνωστής εταιρείας μου έφερε γλάστρα που είχε μέσα κοριό» – «Είμαστε στα δικαστήρια»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
doukas_main
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ηλικιωμένος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και έπεσε από ταράτσα

xania_mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο καθαριότητας στα Χανιά

kinisi diodia 987- new
ΕΛΛΑΔΑ

Με το πόδι στο …φρένο η επιστροφή των εκδρομέων: Πού σχηματίζονται ουρές χιλιομέτρων

pyrosvestiki_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Καισαριανή: Εμπρηστική επίθεση με στόχο εταιρεία διανομών – Κάηκαν 7 οχήματα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
xionia parnitha 5543- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αττική: Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στην Πάρνηθα

agrotes-tempi-345
ΕΛΛΑΔΑ

Οργή στα μπλόκα: Αγρότες καταγγέλλουν πιέσεις με δεσμεύσεις λογαριασμών και έξτρα ελέγχους για να φύγουν από τους δρόμους – Η περίπτωση Μπότα  

stamatis_malelis
MEDIA

Σταμάτης Μαλέλης: «Θα έβαζα ψυχαγωγική εκπομπή να χτυπήσει στα ίσα τη Γερμανού»

rammos
ΕΛΛΑΔΑ

Ράμμος για Φλώρινα: Θα τραγουδούμε ό,τι λαχταράει η καρδιά μας, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε

karustianou
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σε άλλη «πίστα» η Καρυστιανού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 15:32
doukas_main
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα για 22 χρόνια σε μονογονεϊκή οικογένεια

astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ηλικιωμένος μαχαίρωσε τη σύζυγό του και έπεσε από ταράτσα

xania_mitsotakis (1)
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Η φωτογραφία με εργαζόμενο καθαριότητας στα Χανιά

1 / 3