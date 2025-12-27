Βόσσου για Eurovision: Διαφωνώ με το μποϊκοτάζ στο Ισραήλ, είναι ένα μουσικό γεγονός (Video)

Τις τελευταίες εξελίξεις με την αποχώρηση χωρών από τη Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ σχολίασε η Σοφία Βόσσου.

Η τραγουδίστρια είπε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» πως διαφωνεί με το μποϊκοτάζ, καθώς ο διαγωνισμός αποτελεί πρωτίστως ένα μουσικό γεγονός.

«Εγώ διαφωνώ να μποϊκοτάρουμε το Ισραήλ επειδή γίνεται όλο αυτό. Μα, δεν φταίνε όλοι οι άνθρωποι. Θα σκοτώσουμε τους Γερμανούς, γιατί είχαν τον Χίτλερ; Η Eurovision είναι ένα μουσικό γεγονός, δεν μπορούμε να το πολιτικοποιούμε», είπε για τις χώρες που ανακοίνωσαν πως δεν θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό που θα φιλοξενηθεί τον Μάιο στην Αυστρία.

Μετά την Ισπανία, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και τη Σλοβενία, και η Ισλανδία ανακοίνωσε ότι αποχωρεί από τη Eurovision. Οι πέντε χώρες αποφάσισαν να μην συμμετάσχουν στον φετινό μουσικό διαγωνισμό, σε ένδειξη διαφωνίας με την απόφαση της EBU να επιτρέψει τη συμμετοχή του Ισραήλ.

