Ιουλία Καλλιμάνη: «Δε κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου – Είμαι αληθινή»

Για την αντίδρασή της στη σκηνή του νυχτερινού κέντρου, όπου εμφανίζεται, μίλησε η Ιουλία Καλλιμάνη στην εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

«Είμαι αληθινή, δεν κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου. Ό,τι κι αν γίνει το δείχνω», εξήγησε.

«Αυτό που θα με ενοχλούσε στη νύχτα, είναι να με προσβάλλει κάποιος. Αυτό με ενοχλεί πολύ. Και η δράση φέρνει αντίδραση. Γίνομαι κι εγώ μετά…Δε μπορώ να το ελέγξω…», εξήγησε σε άλλο σημείο.

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε και στην επιθυμία της να κάνει οικογένεια, αλλά και στα πράγματα που την ενοχλούν στους ανθρώπους γύρω της.

«Αν δεν είχα ασχοληθεί τόσο πιστά με το τραγούδι, ίσως είχα κάνει νωρίτερα οικογένεια. Ίσως να είχα κάνει ένα παιδί που τα λατρεύω τα παιδιά. Θέλω πολύ να κάνω οικογένεια… Αυτό που με ενοχλεί στους ανθρώπους είναι η έπαρση…Κανείς δεν είναι ανώτερος από κανέναν. Αν πάω σε ένα μαγαζί και δε με βάλουν μέσα, δε θα θυμώσω επειδή είμαι η Καλλιμάνη. Αν δεν έκλεισα τραπέζι, τι να κάνω;… Βλέπω όμως ότι έχω μια διαφορετική αντιμετώπιση και μου αρέσει, δε μπορώ να πω ότι δε μου αρέσει», είπε.

Τέλος, η Ιουλία Καλλιμάνη παραδέχτηκε ότι δεν ήταν έτοιμη για ην επιτυχία που βιώνει.

«Δεν ήμουν έτοιμη να το πάρω πάνω μου όλο αυτό το πράγμα που βιώνω αυτή τη στιγμή. Δεν ήμουν έτοιμη. Ίσως και τώρα, γίνονται πράγματα και δε μπορώ να τα αντιμετωπίσω όπως ενδεχομένως θα έπρεπε. Είμαι πολύ αυθόρμητη αλλά είμαι αληθινή» δήλωσε.

