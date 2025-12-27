Σπύρος Μπιμπίλας: «Έχω κάνει τολμηρά πράγματα – Έχω δώσει το πρώτο γκέι φιλί στο θέατρο, τον πρώτο γκέι ρόλο στην τηλεόραση»

Για τα τολμηρά πράγματα που έχει κάνει στην καριέρα του αλλά και για το metoo μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Χαίρομαι που έχω βγει αλώβητος και σοφός μετά από το metoo. Θα μπορούσα να έχω πάθει κατάθλιψη. Έγιναν πολύ έντονα πράγματα που έπαιξαν ρόλο και στην προσωπική μου ζωή», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

»Θα απογοητεύσω αυτούς που ακόμα με βρίζουν, έχω τη συνείδησή μου πεντακάθαρη. Προσπαθούν να γίνουν γνωστοί μέσω εμού. Δεν με λένε πια το καλό παιδί, ίσα ίσα που με κοπανάνε πολύ άσχημα, αλλά εγώ βράχος! Πείραξε πολλούς που έγινα βουλευτής, γιατί θεωρούσαν ότι δεν το άξιζα. Με θεωρούσαν δεύτερο και κιτς», πρόσθεσε.

«Έχω δώσει το πρώτο γκέι φιλί στο θέατρο και έκανα τον πρώτο γκέι ρόλο στην τηλεόραση. Έχω κάνει τολμηρά πράγματα», εξήγησε μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Έλενα Κρίστενσεν: Γιορτάσε τα 57α της γενέθλια βουτώντας στα παγωμένα νερά

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου»

Σίντνεϊ Σουίνι: «Θέλω να κάνω ταινίες που έχουν αντίκτυπο, ιδανικά που θα σώζουν ζωές»