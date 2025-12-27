search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:18
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.12.2025 11:29

Σπύρος Μπιμπίλας: «Έχω κάνει τολμηρά πράγματα – Έχω δώσει το πρώτο γκέι φιλί στο θέατρο, τον πρώτο γκέι ρόλο στην τηλεόραση»

27.12.2025 11:29
spyros_bibilas

Για τα τολμηρά πράγματα που έχει κάνει στην καριέρα του αλλά και για το metoo μίλησε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» ο Σπύρος Μπιμπίλας.

«Χαίρομαι που έχω βγει αλώβητος και σοφός μετά από το metoo. Θα μπορούσα να έχω πάθει κατάθλιψη. Έγιναν πολύ έντονα πράγματα που έπαιξαν ρόλο και στην προσωπική μου ζωή», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός και βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

»Θα απογοητεύσω αυτούς που ακόμα με βρίζουν, έχω τη συνείδησή μου πεντακάθαρη. Προσπαθούν να γίνουν γνωστοί μέσω εμού. Δεν με λένε πια το καλό παιδί, ίσα ίσα που με κοπανάνε πολύ άσχημα, αλλά εγώ βράχος! Πείραξε πολλούς που έγινα βουλευτής, γιατί θεωρούσαν ότι δεν το άξιζα. Με θεωρούσαν δεύτερο και κιτς», πρόσθεσε.

«Έχω δώσει το πρώτο γκέι φιλί στο θέατρο και έκανα τον πρώτο γκέι ρόλο στην τηλεόραση. Έχω κάνει τολμηρά πράγματα», εξήγησε μεταξύ άλλων.

Διαβάστε επίσης:

Έλενα Κρίστενσεν: Γιορτάσε τα 57α της γενέθλια βουτώντας στα παγωμένα νερά

Στέφανος Παπαδόπουλος: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου»

Σίντνεϊ Σουίνι: «Θέλω να κάνω ταινίες που έχουν αντίκτυπο, ιδανικά που θα σώζουν ζωές»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

thilia aytoktonia (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Αιτωλοακαρνανία με αυτοκτονία 59χρονου

kreopwleio
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Σοβαρό εργατικό ατύχημα με 67χρονο κρεοπώλη – Σε κρίσιμη κατάσταση στο Παπαγεωργίου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:18
nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

1 / 3