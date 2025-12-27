Στέφανος Παπαδόπουλος: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου»

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Ανάρτηση με πολλούς αποδέκτες έκανε στον λογαριασμό του Ιnstagram, το απόγευμα της Παρασκευής, ο Στέφανος Παπαδόπουλος.
Ο 21χρονος που πριν μερικές ημέρες κατήγγειλε τον Γιώργο Μαζωνάκη για ασέλγεια και λίγα 24ωρα αργότερα απολύθηκε από το νυχτερινό κέντρο που εργαζόταν, έγραψε: «Ευτυχία είναι να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου και όχι με την εξουσία σου. Όλα τα άλλα είναι θόρυβος. Καλές γιορτές, να περνάτε πάντα όμορφα με ανθρώπους που σας αγαπάνε και με λιγότερο φόβο».
