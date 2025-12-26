search
26.12.2025
LIFESTYLE

26.12.2025

Σίντνεϊ Σουίνι: «Θέλω να κάνω ταινίες που έχουν αντίκτυπο, ιδανικά που θα σώζουν ζωές»

Τη φιλοδοξία της να συμμετέχει σε ταινίες που «θα έχουν αντίκτυπο και, ιδανικά, θα σώζουν ζωές» μοιράστηκε σε συνέντευξή της στο BBC η Σίντνεϊ Σουίνι.

Όπως τόνισε, δίνει μεγάλη σημασία στην ανάδειξη δύσκολων κοινωνικών ζητημάτων μέσα από τον κινηματογράφο.

Η 28χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός πρωταγωνιστεί φέτος στο ψυχολογικό θρίλερ «The Housemaid» και στη βιογραφική ταινία πυγμαχίας «Christy», έργα που αγγίζουν το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας.

Όπως λέει, πρόκειται για ένα «διαδεδομένο» πρόβλημα, το οποίο προσεγγίζει στους ρόλους της με «μεγάλη προσοχή».

«Το να μπορεί μια πιο εμπορική ταινία να μιλά για ένα τόσο δύσκολο θέμα είναι πολύ σημαντικό», σημειώνει.

Το «The Housemaid» βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Freida McFadden, που κυκλοφόρησε το 2022 και έγινε διεθνές best seller, αποκτώντας φανατικό κοινό, ιδιαίτερα στο TikTok.

Η ταινία έχει συγκριθεί με τα εγχώρια θρίλερ της δεκαετίας του ’90, όπως η «ολέθρια σχέση» και το «βασικό ένστικτο», αλλά με σύγχρονη ματιά, εστιάζοντας στη σωματική και ψυχολογική κακοποίηση.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης η Αμάντα Σέιφριντ και ο Μπράντον Σκλέναρ. Η Σέιφριντ εκφράζει την ελπίδα ότι το φιλμ θα βοηθήσει το κοινό να αποκτήσει καλύτερη κατανόηση της ενδοοικογενειακής βίας.

Ο σκηνοθέτης Πολ Φέιγκ παραδέχεται ότι ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στη διαχείριση του θέματος, επιλέγοντας να δώσει έμφαση στην ψυχολογική και όχι στη σωματική βία.

Την ίδια στιγμή, ο Σκλέναρ χαρακτηρίζει «δύσκολη και συναισθηματικά απαιτητική» την ενσάρκωση ρόλων κακοποιητών.

Η ταινία έλαβε κυρίως θετικές κριτικές, με τον Guardian να της απονέμει τέσσερα αστέρια. Το καλό ξεκίνημα στο box office, με εισπράξεις 19 εκατ. δολαρίων στη Βόρεια Αμερική, θεωρείται ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τη Σουίνι, μετά τις πρόσφατες αντιδράσεις και συζητήσεις γύρω από το όνομά της.

Με το πρωτότυπο βιβλίο να έχει πουλήσει πάνω από 1,6 εκατ. αντίτυπα παγκοσμίως και δύο συνέχειες ήδη εκδομένες, δεν αποκλείεται το «The Housemaid» να αποτελέσει την αρχή για νέες κινηματογραφικές μεταφορές.

1 / 3