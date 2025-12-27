search
Έλενα Κρίστενσεν: Γιορτάσε τα 57α της γενέθλια βουτώντας στα παγωμένα νερά

Με μια βουτιά στα παγωμένα νερά γιόρτασε η Έλενα Κρίστενσεν τα γενέθλιά της.

Το διάσημο μοντέλο, που έκλεισε τα 57, αποφάσισε να περάσει τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων διαφορετικά.

Στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram ανάρτησε φωτογραφίες με το ολόσωμο μαγιό της και πόζαρε χαμογελαστή στον φακό. «Είναι τα γενέθλιά μου, είναι Χριστούγεννα και το νερό είναι παγωμένο», έγραψε.

