search
ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:46
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

27.12.2025 13:23

Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Στέλεχος γνωστής εταιρείας μου έφερε γλάστρα που είχε μέσα κοριό» – «Είμαστε στα δικαστήρια»

27.12.2025 13:23
exileosi_leventogiannis_new

Μια σοκαριστική αποκάλυψη έκανε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης κατά την παρουσία του στο Χαμογέλα και πάλι με την Σίσσυ Χρηστίδου. Ο Παύλος Σταματόπουλος τον ρώτησε αν έχει δεχθεί ακραίες εκφράσεις θαυμασμού και σίγουρα δεν περίμενε πως θα του έλεγε ότι βρίσκεται στα δικαστήρια γιατί μία εξ αυτών έφτασε σε σημείο να του βάλει κοριό.

«Ήρθε η γλάστα και το βρήκε ο γάτος γιατί ακούνε σε άλλες συχνότητες»

«Είμαστε στα δικαστήρια. Ήταν πολύ ακραίο γιατί μου είχαν στείλει κάποια στιγμή μια γλάστρα, που ευτυχώς κατάλαβα μέσα σε μισή ώρα ότι είχε μέσα κοριό. Όταν θαυμάζεις κάποιον, δεν φτάνει σε αυτό το σημείο. Ήμουν με δύο κολλητούς μου στο σπίτι κι επειδή μετακόμιζα, είχα νοικιάσει ένα Airbnb. Με πήραν από το ανθοπωλείο κι έδωσα τη διεύθυνση του σπιτιού που έμενα. Ήρθε η γλάστα και το βρήκε ο γάτος γιατί ακούνε σε άλλες συχνότητες. Νόμιζα ότι ήταν χώμα στην αρχή», περιέγραψε αρχικά ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης.

«Φρίκαρα πολύ άσχημα»

«Όταν κατάλαβα τι είναι, κάλεσα την αστυνομία κια μίλησα με τον δικηγόρο μου. Το μικρόφωνο είχε εμβέλεια 150 μέτρα. Φρίκαρα πολύ άσχημα. Αυτός ο άνθρωπος είχε έρθει στο θέατρο 2 φορές και με προσέγγισε επαγγελματικά. Είναι στέλεχος σε γνωστή εταιρία. Δεν με νοιάζει το κίνητρο», κατέληξε ο γνωστός ηθοποιός.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

Ιουλία Καλλιμάνη: «Δε κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου – Είμαι αληθινή»

Σπύρος Μπιμπίλας: «Έχω κάνει τολμηρά πράγματα – Έχω δώσει το πρώτο γκέι φιλί στο θέατρο, τον πρώτο γκέι ρόλο στην τηλεόραση»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
seismosgrafos
ΚΟΣΜΟΣ

«Ταρακουνήθηκε» η Ταϊβάν από σεισμό 7 Ρίχτερ – Μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες ξυπνάνε στη χώρα

mikroutsikos-antreas-new
LIFESTYLE

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Είμαι γάτα, μετά από 2 εντατικές έχω άλλες 5 ζωές»

nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

axiro1 (1)
ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Αγρότες πέταξαν άχυρο και κοπριά έξω από το γραφείο του Βουλευτή της ΝΔ, Σταύρου Παπασωτηρίου

indonesia
ΚΟΣΜΟΣ

Ινδονησία: Τραγικό τέλος για την οικογένεια από την Ισπανία που ναυάγησε – Νεκρός προπονητής της Βαλένθια και τα 3 παιδιά του

Δείτε όλες τις ειδήσεις
liagkas-arnaoutoglou-new
LIFESTYLE

Γιώργος Λιάγκας για Μαρία Αντωνά: «Μεγάλωσαν τα παιδιά μου, δεν κρύβομαι πια» (Video)

vitrina-ekptoseis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χειμερινές εκπτώσεις: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

alkotest_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Μπορείς να αρνηθείς αλκοτέστ; - Τι προβλέπει ο ΚΟΚ

bloka new
ΕΛΛΑΔΑ

Οι «στρατηγοί» των αγροτικών μπλόκων

everest_2106_new
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Χάος στην «κορυφή του κόσμου»: γιατί το Έβερεστ κινδυνεύει από τον ίδιο του τον μύθο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025 19:44
seismosgrafos
ΚΟΣΜΟΣ

«Ταρακουνήθηκε» η Ταϊβάν από σεισμό 7 Ρίχτερ – Μνήμες από προηγούμενες τραγωδίες ξυπνάνε στη χώρα

mikroutsikos-antreas-new
LIFESTYLE

Ανδρέας Μικρούτσικος: «Είμαι γάτα, μετά από 2 εντατικές έχω άλλες 5 ζωές»

nikolouli
ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Έκτακτη εκπομπή την Τρίτη λόγω των εξελίξεων στην υπόθεση δολοφονίας της Ελένης Παπαδοπούλου

1 / 3