Μιχάλης Λεβεντογιάννης: «Στέλεχος γνωστής εταιρείας μου έφερε γλάστρα που είχε μέσα κοριό» – «Είμαστε στα δικαστήρια»

Μια σοκαριστική αποκάλυψη έκανε ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης κατά την παρουσία του στο Χαμογέλα και πάλι με την Σίσσυ Χρηστίδου. Ο Παύλος Σταματόπουλος τον ρώτησε αν έχει δεχθεί ακραίες εκφράσεις θαυμασμού και σίγουρα δεν περίμενε πως θα του έλεγε ότι βρίσκεται στα δικαστήρια γιατί μία εξ αυτών έφτασε σε σημείο να του βάλει κοριό.

«Ήρθε η γλάστα και το βρήκε ο γάτος γιατί ακούνε σε άλλες συχνότητες»

«Είμαστε στα δικαστήρια. Ήταν πολύ ακραίο γιατί μου είχαν στείλει κάποια στιγμή μια γλάστρα, που ευτυχώς κατάλαβα μέσα σε μισή ώρα ότι είχε μέσα κοριό. Όταν θαυμάζεις κάποιον, δεν φτάνει σε αυτό το σημείο. Ήμουν με δύο κολλητούς μου στο σπίτι κι επειδή μετακόμιζα, είχα νοικιάσει ένα Airbnb. Με πήραν από το ανθοπωλείο κι έδωσα τη διεύθυνση του σπιτιού που έμενα. Ήρθε η γλάστα και το βρήκε ο γάτος γιατί ακούνε σε άλλες συχνότητες. Νόμιζα ότι ήταν χώμα στην αρχή», περιέγραψε αρχικά ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης.

«Φρίκαρα πολύ άσχημα»

«Όταν κατάλαβα τι είναι, κάλεσα την αστυνομία κια μίλησα με τον δικηγόρο μου. Το μικρόφωνο είχε εμβέλεια 150 μέτρα. Φρίκαρα πολύ άσχημα. Αυτός ο άνθρωπος είχε έρθει στο θέατρο 2 φορές και με προσέγγισε επαγγελματικά. Είναι στέλεχος σε γνωστή εταιρία. Δεν με νοιάζει το κίνητρο», κατέληξε ο γνωστός ηθοποιός.

