Ανδρέας Μικρούτσικος: «Είμαι γάτα, μετά από 2 εντατικές έχω άλλες 5 ζωές»

Στο μικρόφωνο του Αρτ μίλησε ο Ανδρέας Μικρούτσικος το βράδυ του Τηλεμαραθωνίου Αγάπης του ΑΝΤ1. Οι δηλώσεις του μεταδόθηκαν στο Πρωινό Σαββατοκύριακο και όπως είπε έχει κάνει υπέρβαση στην υγεία του. Ενώ θα ήθελε να υπάρχουν περισσότερα ριάλιτι στην τηλεόραση.

Σχετικά με τις περιπέτειες που έχει περάσει με την υγεία του δηλώνει «γάτα». «Και εγώ ανησύχησα με την υγεία μου, όχι περισσότερο από ό,τι ανησύχησαν κάποιοι δικοί μου άνθρωποι. Γιατί έχω μια ψυχραιμία, αλλά ανησύχησα. Ήταν ανησυχητικό, αλλά αποδεικνύεται ότι είμαι μια γάτα.

Έχω κάνει δύο εντατικές, άρα έχω χάσει δύο ζωές θεωρητικά. Γιατί η μια ήταν υπέρβαση να ζήσω, έχω άλλες πέντε ζωές. Μην ανησυχείτε, είμαι γάτα και μάλιστα με πέταλα».

«Η Ελένη είναι ο δικός μου άνθρωπος και μου έχει συμπαρασταθεί όσο δεν μπορεί κανείς να το φανταστεί», είπε για τη σύντροφό του.

Αναφορικά με το μέλλον του στην εκπομπή Buongiorno, τονίζει: «Η μπογιά των ριάλιτι δεν έχει περάσει. Ό,τι βλέπεις να πετυχαίνει είναι ριάλιτι. Βρες μου κάτι που να πηγαίνει καλά και να μην είναι ριάλιτι. Είναι πραγματικότητα και είναι παρεξηγημένος ο όρος. Και στις εκπομπές γνώσεων προσπαθείς να μάθεις τον παίκτη. Όταν ο Γρηγόρης στον εκατομμυριούχο κάνει πλακίτσα, κάνει ένα μικρό ριάλιτι. Μακάρι να είχαμε και παραπάνω πραγματικά ριάλιτι εκπομπές.

Και η πρώτη και η δεύτερη χρονιά στην Φαίη είχαν την ίδια λογική, την ίδια φιλοξενία από την μεριά της εκπομπής. Γιατί εγώ είμαι ένας παλαίμαχος της τηλεόρασης. Δηλαδή και η λειτουργία μου είναι να ακούω και αν έχω μια διαφορετική άποψη να την παραθέτω, σαν μεγαλύτερος, σαν μεγαλύτερη ωριμότητα. Και σαν ένας άνθρωπος που έχω καμία δεκαριά πτυχία στην κωλότσεπη.

Είναι ιδανικό το κλίμα, είναι πολύ ωραίοι οι όροι. Νιώθω από την δική μου την πλευρά που αυτό για εμένα είναι το βασικότερο ζητούμενο, ότι με σέβονται και τους σέβομαι. Τώρα αν έχει τα πάνω του τα κάτω του, να βάλουμε τις φωνές, άνθρωποι είμαστε. Δεν ένιωσα άβολα με τη Φαίη, είναι τρικ».

