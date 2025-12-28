Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Χριστούγεννα με τα αδέλφια του (Photos)

Χριστούγεννα με την οικογένειά του έκανε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος άφησε για λίγο τα γυρίσματα του Maestro, που επιστρέφει τον Οκτώβριο, και βρέθηκε στο πλευρό των αγαπημένων του για να περάσει τις γιορτινές μέρες.

Μάλιστα ανέβασε και φωτογραφίες στον λογαριασμό του στο Instagram.

«Κάθε χρόνο τέτοια μέρα!!! #family #brothers #home 🎄Και αδέλφια και κουμπάροι @strat_bat @chrisbatagiapapakaliati #FilipposPapakaliatis», έγραψε χαρακτηριστικά.

