ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025 15:29
28.12.2025 11:49

Χριστόφορος Παπακαλιάτης: Χριστούγεννα με τα αδέλφια του (Photos)

28.12.2025 11:49
papakaliatis

Χριστούγεννα με την οικογένειά του έκανε ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης.

Ο ηθοποιός, σκηνοθέτης και σεναριογράφος άφησε για λίγο τα γυρίσματα του Maestro, που επιστρέφει τον Οκτώβριο, και βρέθηκε στο πλευρό των αγαπημένων του για να περάσει τις γιορτινές μέρες.

Μάλιστα ανέβασε και φωτογραφίες στον λογαριασμό του στο Instagram.
«Κάθε χρόνο τέτοια μέρα!!! #family #brothers #home 🎄Και αδέλφια και κουμπάροι @strat_bat @chrisbatagiapapakaliati #FilipposPapakaliatis», έγραψε χαρακτηριστικά.

