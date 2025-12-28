Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους: «Εμείς φάγαμε τη λάσπη στην τηλεόραση, τρεις άλλες γυναίκες τράβηξαν τα πάνδεινα στο δικαστήριο»

Για το metoo μίλησε, μεταξύ άλλων, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους στο ένθετο Real life της «RealNews», με αφορμή την σειρά “Το παιδί” στην ΕΡΤ.

«Τελείωσε αυτό το κομμάτι για εμένα, το έχω αφήσει πίσω μου. Πήγαν τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου, θετικά. Δεν ήταν εύκολη περίοδος. Ελπίζω κάτι να άλλαξε στην κοινωνία. Στη δουλειά μας έχει αλλάξει κάτι. Από την πλευρά μου έκανα αυτό που πίστευα ότι έπρεπε να γίνει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει και σε άλλα επαγγέλματα να γίνει κάτι ανάλογο», είπε η ηθοποιός.

»Άνοιξε ένας δρόμος να μιλήσουν δημόσια και άνθρωποι από άλλα επαγγέλματα. Επειδή η δική μας δουλειά έχει αναγνωρισιμότητα, νομίζει ο κόσμος ότι πρέπει να μιλάμε δημόσια για ό,τι μας συμβαίνει. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι οι ηθοποιοί να μιλάμε στις κάμερες για τα θέματα μας, ούτε για τα προσωπικά μας. Δεν είναι η τηλεόραση το αρμόδιο όργανο. Υπάρχουν αρμόδια όργανα, η Αστυνομία, οι εισαγγελείς, τα δικαστήρια και το σωστό είναι οι άνθρωποι που έχουν κάποιο πρόβλημα να απευθύνονται εκεί», πρόσθεσε.

«Και εγώ ήμουν μέρος της υπόθεσης»

Απαντώντας σε ερώτηση για το αν την εξάντλησε η υπερέκθεση, η Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους είπε: «Κάποια στιγμή με κούρασε. Αυτό που με ενόχλησε είναι ότι ο καθένας έλεγε το μακρύ του και το κοντό του. Τι δουλειά έχει κάποιος που δεν έχει γνώση ούτε για την υπόθεση ούτε για εμένα να σχολιάζει και να λέει τη γνώμη του; Αλλά και πάλι, αν πεις στον εαυτό σου ότι δεν σε αφορά, αποστασιοποιείσαι. Και εγώ ήμουν μέρος της υπόθεσης».

»Το δύσκολο κομμάτι το τράβηξαν τρεις άλλες γυναίκες, που πέρασαν τα πάνδεινα στο δικαστήριο. Δεν είναι το ίδιο, απλώς εγώ και κάποιες άλλες γυναίκες που τυγχάνει να είμαστε επώνυμες φάγαμε τη λάσπη φανερά στην τηλεόραση ή στα μέσα», επισήμανε.

