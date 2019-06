Βαρύ πένθος για τη Χίλαρι Κλίντον

Την τελευταία του πνοή άφησε το βράδυ της Παρασκευής ο αδερφός της Χίλαρι Κλίντον, Τόνι Ρόνταμ.

«Έχασα τον αδερφό μου, Τόνι, χθες το βράδυ. Είναι δύσκολο να βρω λέξεις. Το μυαλό μου είναι πλημμυρισμένο με τις αναμνήσεις που έχω απ' αυτόν» έγραψε στο Twitter.

​Και πρόσθεσε: «Ήταν ευγενικός, γενναιόδωρος και ένας υπέροχος σύζυγος και πατέρας. Θα μου λείψει πάρα πολύ».

