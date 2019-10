Κοντά σε παραίτηση ο Ζάεφ μετά το ευρωπαϊκό «μπλόκο»;

Πολιτικό αναβρασμό έχει φέρει στη γειτονική χώρα, η άρνηση της ΕΕ να δώσει ημερομηνία για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τη Βόρεια Μακεδονία. Τελευταίες πληροφορίες έκαναν λόγο για έκτακτη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στη χώρα.

Η επιμονή της Μέρκελ να μην ξεχωρίσει τη Βόρεια Μακεδονία από την Αλβανία στη Σύνοδο Κορυφής οδήγησε στην κατάρρευση των συνομιλιών στις Βρυξέλλες, εμποδίζοντας την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για τα Σκόπια. Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων Δανία, Ολλανδία και Ιταλία μεταξύ άλλων συντάχθηκαν μέχρι τέλους με την Μέρκελ οδηγώντας την Πέμπτη τα μεσάνυχτα την όλη διαδικασία σε αδιέξοδο.



«Αν η τύχη της Βόρειας Μακεδονίας είχε αποσυνδεθεί από την Αλβανία τότε θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο για τον Μακρόν να αντισταθεί και να μην ανάψει και αυτός το πράσινο φως για να δοθεί η πολυπόθητη ημερομηνία έναρξης προ-ενταξιακών διαπραγματεύσεων στα Σκόπια» δήλωσε στο ethnos.gr ο πολιτικός αναλυτής και σύμβουλος κατά καιρούς της κυβέρνησης Ζάεφ Πέτερ Αρσόφσκι.

Η αποτυχία της κυβέρνησης Ζαεφ αναμένεται να οδηγήσει σε ραγδαίες πολίτικες εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες ο ίδιος ο πρωθυπουργός είναι σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση και δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να να παραιτηθεί και να οδηγήσει την χώρα σε πρόωρες εκλογές.

Πληροφορίες νωρίτερα, εκαναν λόγο για έκτακτη σύσκεψη πολιτικών αρχηγών και διάγγελμα Ζάεφ, ενώ τα σενάρια παραίτησης και κήρυξη πρόωρων εκλογών αναφέρθηκαν και στη φιλοκυβερνητική ιστοσελίδα sdk.

Οι αντιδράσεις για το «μπλόκο»

«Το λιγότερο που μας οφείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να είναι ξεκάθαρη απέναντί μας. Εάν δεν υπάρχει πια συναίνεση σχετικά με το ευρωπαϊκό μέλλον των δυτικών Βαλκανίων, εάν η υπόσχεση της Θεσσαλονίκης το 2003 δεν ισχύει, οι πολίτες μας αξίζουν να το γνωρίζουν», έγραψε ο υπουργός Εξωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, Νικολά Ντιμιτρόφ.

The least that the European Union owes the region is to be straightforward with us. If there is no more consensus on the European future of the Western Balkans, if the promise of Thessaloniki 2003 does not stand, the citizens deserve to know. 1/3