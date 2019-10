Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω την ανακατάληψη πετρελαιοπηγών στη Συρία από το ISIS

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποσχέθηκε την Πέμπτη να μην επιτρέψει στο ISIS να ανακαταλάβει τις πετρελαιοπηγές στη Συρία που βρίσκονται πλέον υπό την προστασία των ΗΠΑ και των Κούρδων.

«Αυτές οι πετρελαιοπηγές που αναφέρθηκαν στην ομιλία μου για τους Κούρδους/Τούρκους χθες βρίσκονταν στον έλεγχο του ISIS μέχρι που τις κατέλαβαν οι ΗΠΑ με τη βοήθεια των Κούρδων. Δεν θα αφήσουμε ένα ανασυσταθέν ISIS να πάρει αυτές τις πηγές!» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμα ότι τον ικανοποίησε η συζήτηση που είχε με τον Κούρδο Μαζλούμ Αμπντί. «Εκτιμά αυτό που κάναμε και εγώ εκτιμώ αυτό που έκαναν οι Κούρδοι. Ίσως είναι καιρός για τους Κούρδους να αρχίσουν να κατευθύνονται προς την Πετρελαϊκή Περιοχή!» πρόσθεσε.

