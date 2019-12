Αμερικανικές κυρώσεις κατά της Τουρκίας για την εισβολή στη Συρία και τους S400

Η Επιτροπή της Γερουσίας για τις Διεθνείς Σχέσεις ενέκρινε την Τετάρτη, με 18 ψήφους υπέρ και 4 εναντίον, το νομοσχέδιο για την Προώθηση της Αμερικανικής Εθνικής Ασφάλειας.

Το εν λόγω νομοσχέδιο προνοεί την επιβολή αμερικανικών κυρώσεων εναντίον της Τουρκίας για την εισβολή της στην Συρία αλλά και την αγορά των S400, σύμφωνα με τον Real.

Την σχετική είδηση ανακοίνωσε, μέσα από το Twitter, ο γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ.

