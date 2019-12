Cinema Alive Presents: Casablanca

Το Cinema Alive επιστρέφει τα Χριστούγεννα στην Αθήνα, μετά από 3 επιτυχημένες παραστάσεις (Dirty Dancing, The Great Gatsby, The Commitments) και το sold out θεματικό Horror Hotel, παρουσιάζοντας την Casablanca!

Η Casablanca του Michael Curtis με πρωταγωνιστές τον Humphrey Bogart και την Ingrid Bergman βρίσκεται στα top10 όλων των κριτικών και κοινού ανάμεσα στις καλύτερες ταινίες όλων των εποχών συνδυάζοντας το δράμα με τον ρομαντισμό αλλά και έντονα πολιτικά και αντιπολεμικά στοιχεία.

Στο Rick’s Cafe American (πρώην Casablanca / Lido Music Theater) στο κέντρο της Αθήνας από τις 24 μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου, στόχος μας είναι να μεταφέρουμε το κοινό πίσω στην Casablanca του 1940, το καταφύγιο των κατατρεγμένων και το τελευταίο “εμπόδιο” πριν την ελευθερία της Αμερικής κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ανάμεσα σας θα ζωντανέψει το κλίμα της εποχής και ο έρωτας του Rick και της Ilsa. Σε συνδυασμό με την προβολή της ταινίας, περισσότεροι από 40 ηθοποιοί, animators και χορευτές, ζωντανή μουσική από jazz band με ύφος και κομμάτια της εποχής,

σκηνικά βγαλμένα από την Casablanca του ‘40 και ένα «κρυφό» καζίνο, έχουν σκοπό να σε μεταφέρουν μέσα στην ταινία και να σε κάνουν κομμάτι της!

Suggested dress code: formal / 40’s

Ο βασικός σκοπός του CINEMA ALIVE είναι να κάνει τον θεατή κομμάτι της προβαλλόμενης ταινίας συνδυάζοντας τις τέχνες του κινηματογράφου, μουσικής, θεάτρου και installations.

Τιμές εισιτηρίων

Stool Chair Tickets: 15€

Normal Table Tickets: 19€

Front row Table Tickets: 24€

VIP Table Tickets: 29€

Προπώληση εισιτηρίων

Σε όλα τα καταστήματα Public και το κατάστημα της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, εντός της στοάς).

Online tickets:

https://tickets.public.gr/ event/cinema-alive-casablanca/

Ημέρες & ώρες παραστάσεων

24-25-26-27-28-29-30 Δεκεμβρίου 2019

Οι πόρτες ανοίγουν 20:00.

Press: info@cinemaalive.org

Facebook: https://www.facebook.com/ cinemaalive.org/

Website: https://www.cinemaalive.org/

Instagram: https://instagram.com/ cinemaalive/

TRES (EX-LIDO MUSIC HALL / CASABLANCA)

Ζωοδόχου Πηγής 3, Αθήνα

Artworks-download link: https://we.tl/t-2pbyxMNeiV